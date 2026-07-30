Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsasabwatan nina Netanyahu at Senador Graham laban sa tagausig ng The Hague
Ang pahayagang New York Times, na binanggit ang isang serye ng mga inilabas na audio file:
Hiniling ni Netanyahu sa Amerikanong senador na mahilig sa digmaan na, sa pamamagitan ng paggamit ng mga alegasyong moral laban sa tagausig ng International Criminal Court, ipagpaliban ang pagpapalabas ng utos ng pag-aresto sa kanya ng hukuman na ito dahil sa mga krimen sa digmaan sa Gaza.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang New York Times, sa pagpapalabas ng hindi pa naririnig na audio files, ay nagsiwalat ng isang nakatagong pagsasabwatan sa pagitan ni Benjamin Netanyahu at Lindsey Graham, ang yumaong Amerikanong senador. Batay sa ulat na ito, hiniling ni Netanyahu kay Graham na, sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga alegasyong moral na iniharap laban kay Karim Khan, ang tagausig ng International Criminal Court noong panahong iyon, ipagpaliban ang pagpapalabas ng utos ng pag-aresto sa kanya.
Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang mga tawag sa telepono na ito ay ginawa noong Oktubre 2024; ilang linggo lamang bago opisyal na inilabas ng mga hukom ng hukuman noong Nobyembre 21 ang utos ng pag-aresto kay Netanyahu sa paratang ng mga krimen sa digmaan at krimen laban sa sangkatauhan sa Gaza. Sa mga pag-uusap na ito, si Netanyahu, sa pagtukoy sa "mabigat na anino" ng mga alegasyon laban kay Khan, ay iminungkahi kay Graham na maghanda ng isang liham na may pirma ng ilang iba pang mga senador at hilingin sa hukuman na siyasatin ang mga alegasyong ito bago gumawa ng anumang desisyon.
Ipinapakita ng mga pagsusuri na si Lindsey Graham, ang Republikano na senador ng South Carolina na pumanaw noong Hulyo 2026, ay isa sa mga matatag na tagasuporta ng Zionist regime at nagbabala pa kay Khan na kung ituloy niya ang mga utos ng pag-aresto, ang Kongreso ng Amerika ay magpapataw ng mga sanction sa hukuman. Sa kabila ng mga nakatago at hayagang panggigipit na ito, sa huli ay inilabas ng mga hukom ng hukuman ang utos ng pag-aresto at si Netanyahu ay nahaharap pa rin sa mga limitasyon sa pagpasok sa ilang mga bansa. Ang pagsisiwalat na ito ay inilabas sa panahon na noong Miyerkules, ang Assembly of States Parties ng ICC ay nagtanggal kay Karim Khan sa kanyang posisyon; isang hakbang na tinasa ng ilang tagamasid bilang bahagi ng pagsisikap na pabulaanan ang utos ng pag-aresto kay Netanyahu.
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