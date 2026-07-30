Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New York Times: Si Trump ay Humaharap sa isang Mas Determinadong Iran Habang Lumalawak ang Saklaw ng Digmaan
Sa pagpapakita ng lakas ng Iran, tila muling sinusuri ni Donald Trump ang mga opsyong militar; ito ay sa kabila ng katotohanang dati niyang tinanggihan ang mga plano para sa pagpapalala ng tunggalian.
New York – Pahayagang New York Times (July 30, 2026) – Ayon sa ulat ng pahayagang ito, ang dapat sana ay isang panandaliang "paglibot" ay ngayo'y pumasok na sa ikalimang buwan nito at walang katapusang inaasahan. Habang tumataas ang mga tensyon sa rehiyon, ang Iran, sa mas determinadong diskarte at mas mahigpit na patakaran, ay may mas aktibong papel sa pagpapalawak ng larangan ng digmaan. Naniniwala ang mga analista na sinisikap ng Tehran na makuha ang inisyatiba at panatilihin ang Estados Unidos at Israel sa isang depensibong estado. Sa linggong ito, nagpaputok ang Iran ng ilang ballistic missile sa mga base ng Amerika sa Jordan, bilang tugon, ang Pentagon ay nagsagawa ng mabigat na alon ng mga pag-atake laban sa mga command center, missile at drone sites, at surveillance facility ng Iran. Kasabay nito, ang mga grupong kaugnay ng Iran sa buong rehiyon ay nadamay sa tunggalian ang mas maraming bansa kabilang ang Jordan, Saudi Arabia, Iraq, at Yemen. Dalawang barko rin sa Egypt ang target ng drone attack at nasunog. Si Trump, na noong nakaraang linggo ay itinabi ang mga plano para sa pagpapalala ng tunggalian, ngayon sa isang pulong kasama ang kanyang mga nakatataas na tagapayo ay sinusuri ang mga bagong opsyong militar kabilang ang "isang pag-atake na mas malaki kaysa sa anumang panahon." Gayunpaman, ang pagpapatuloy ng mahabang digmaang ito ay naglalagay sa mga Republikano sa hindi magandang depensibong posisyon sa bisperas ng midterm elections, at ang mga gastos pang-ekonomiya nito ay tumaas din; kung saan ang presyo ng Brent crude ay umabot na sa mahigit 100 dolyar kada bariles.
..........
328
Your Comment