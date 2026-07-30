Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pahayag ng Reuters: Ang mga Houthi ng Yemen ay umatake sa Saudi Arabia mula sa Iraq
Pahayag ng Reuters:
Dalawang opisyal sa rehiyon ang nagsabi na batay sa mga pagtatasa ng Saudi Arabia at mga kasosyo sa rehiyon, ang mga Houthi ng Yemen ay umatake sa Saudi Arabia mula sa teritoryo ng Iraq at sa koordinasyon ng mga armadong grupo ng Iraq.
Ang mga pagtatasa na ito, na naiiba sa mga opisyal na salaysay, ay nagpapakita na ang mga miyembro ng tinatawag na axis of resistance ng Iran ay nagpalalim ng kanilang relasyon at kakayahang manakit sa mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon.
Riyadh – Ahensya ng Balita ng Reuters (July 30, 2026) – Ayon sa ulat ng Reuters, dalawang nakatataas na opisyal ng rehiyon, na binanggit ang mga pagtatasa ng seguridad ng Saudi Arabia at mga kasosyo nito sa rehiyon, ay nagpahayag na ang mga kamakailang pag-atake sa mga pasilidad ng langis ng Saudi Arabia sa silangang lalawigan ng bansa ay isinagawa ng mga pwersang Houthi ng Yemen, sa koordinasyon ng mga armadong grupo ng Iraq, at sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng Iranian Revolutionary Guard Corps, mula sa teritoryo ng Iraq. Ang mga pag-atakeng ito, na kinabibilangan ng mga suicide drone at ballistic missiles, ay naganap kasabay ng mga katulad na pag-atake sa mga target ng Amerika sa rehiyon at pagtaas ng mga tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika.
Batay sa ulat na ito, ang mga bagong pagtatasa ay nagpapakita na ang mga miyembro ng axis of resistance ay makabuluhang nagpataas ng kanilang koordinasyon at kakayahang operasyonal upang targetin ang mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon, sa kabila ng mga buwan ng pag-atake ng Amerika at Israel. Naniniwala ang mga analista na ang Iraq, pagkatapos ng pagbagsak ni Assad sa Syria at panghihina ng Hezbollah sa Lebanon, ay naging isang pangunahing axis para sa koordinasyon at pagsasagawa ng mga operasyon laban sa mga interes ng Kanluran sa rehiyon. Bilang tugon sa mga pag-atakeng ito, ang Amerika at Saudi Arabia ay nagsagawa ng magkasanib na aerial strikes noong Miyerkules laban sa mga posisyon ng mga armadong grupong malapit sa Iran sa Iraq.
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