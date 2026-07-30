Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtitiwala kay Netanyahu at ang teorya ng mabilis na pagbagsak ng pamahalaan ng Iran; dalawang maling kalkulasyon ni Trump
Si Fred Kaplan, mamamahayag at analistang Amerikano, ay naniniwala na ang estratehiya ng pamahalaan ni Donald Trump sa Iran ay nakabatay sa dalawang maling kalkulasyon; pagtitiwala sa mga pagtataya ni Benjamin Netanyahu tungkol sa mga kahihinatnan ng pag-aalis ng mga nakatataas na pinuno ng Iran at ang paniwala na ang pampulitikang istruktura ng bansa ay mabilis na babagsak kasunod ng airstrike; isang teorya na, ayon sa kanya, ay hindi naaayon sa mga katotohanan sa larangan ng Iran at hindi rin kinukumpirma ng makasaysayang karanasan.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Sa isang pagsusuri na inilabas noong Huwebes, Hulyo 30, 2026, ng website na "Salon," si Fred Kaplan, kilalang mamamahayag at analista ng Amerika, ay naniniwala na si Donald Trump ay nagkamali ng dalawang malaking kalkulasyon sa pagdidisenyo ng kanyang military strategy laban sa Iran. Ayon kay Kaplan, ang isa sa pinakamahalagang pagkakamali ng White House ay ang walang-paniniwalang pag-asa sa mga pagtataya ni Netanyahu tungkol sa kahinaan ng sistema ng Islamic Republic at ang pagiging mahina nito laban sa airstrike.
Si Kaplan sa pagsusuring ito, na sinuri ang mga ugat ng estratehikong pagkabigo ng Amerika sa limang-buwan na digmaan sa Iran, ay sumulat na ang "purong airstrike at pag-asa sa mabilis na pagbagsak" ay hindi lamang salungat sa makasaysayang background ng kakayahang umangkop ng Iran sa harap ng mga panlabas na panggigipit, kundi inilalagay din ang military at intelligence achievements ng Washington sa ganap na salungatan sa mga katotohanan sa larangan. Ayon sa analistang ito, ang pagtitiwala sa mga may-panig na pagtataya ni Netanyahu, na inuuna ang kanyang personal na interes kaysa sa estratehikong interes ng Amerika, ay isang estratehikong maling kalkulasyon ni Trump. Idiniin niya na ang Iran sa mga nakalipas na dekada ay paulit-ulit na nagpakita na ang mga dayuhang military attacks ay hindi lamang nagpapahina, kundi nagpapatibay ng panloob na pagkakaisa at nagpapataas ng kakayahang pagpigil nito. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagsusuring ito.
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