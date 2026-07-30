Ang mga kampanya laban sa digmaan sa Britanya ay humihiling na itigil ng pamahalaang Burnham ang suporta nito sa pagsalakay laban sa Iran.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pangkampanya ng koalisyon na "Tigilan ang Digmaan" at ng kampanya para sa nuclear disarmament ng Britanya na kilala bilang "CND" ay naglabas ng magkasanib na panawagan na nagsasabing dapat putulin ng pamahalaang Burnham ang suporta nito sa pagsalakay ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, laban sa Iran at dapat na malalim na muling suriin ang mga prayoridad na diplomatiko at pang-ekonomiya ng London.
Ang dalawang institusyong ito, na may babala tungkol sa marupok na kalagayan ng kasunduan sa tigil-putukan, ay nagdiin na ang hindi mahuhulaang pag-uugali ng Pangulo ng Amerika at ang krisis na namamayani sa patakarang panlabas ng Washington ay nagpapalakas ng pangangailangan para sa pamahalaang Britanya na lumayo sa mga patakarang mapagdigma ng White House.
Si Sophie Bolt, Pangkalahatang Kalihim ng CND, ay nagpahayag sa bagay na ito na hindi maaaring ipakita ng pamahalaang Britanya ang paggamit ng Amerika sa mga base ng bansa bilang isang "depensibong" aksyon, samantalang ang mga sibilyang imprastraktura kabilang ang mga tulay, network ng enerhiya, at pampublikong pasilidad ng Iran ay target ng mga pag-atake.
Hiniling niya sa Punong Ministro ng Britanya na sa halip na ipagpatuloy ang patakaran ng nakaraang pamahalaan, magtuon sa diplomatikong pagsisikap para sa buong pagpapatupad ng kasunduang naabot at pagpigil sa muling pagsiklab ng mga labanan.
Si Shabir Lakha, isa sa mga nakatataas na direktor ng kampanya ng koalisyon na "Tigilan ang Digmaan," ay nagkritisismo sa ekonomiko at militar na diskarte ng bagong pamahalaan at nagbabala na ang pagtaas ng gastusin sa armas ay magbabawas sa mga mapagkukunang kailangan para sa pampublikong serbisyo, pabahay, kalusugan, at suportang panlipunan.
Inilarawan niya ang paghirang kay John Healey bilang Ministro ng Pananalapi ng Britanya bilang isang palatandaan ng impluwensya ng mga militar na diskarte sa patakarang pang-ekonomiya ng pamahalaang Burnham at sinabi na ang mga kilusang panlipunan ay dapat, kasabay ng pagtutol sa pagpapalala ng digmaan laban sa Iran, ay lumaban din laban sa paglilipat ng pampublikong yaman sa mga industriya ng armas.
Pagprotesta laban sa Paggamit ng Amerika sa Base ng Fairford
Ang pagdiin ng mga institusyong anti-digmaan sa pamahalaang Burnham ay hindi lamang limitado sa pagpapalabas ng mga pahayag; ang mga miyembro ng "CND" at ng lokal na grupo na "Fairford Action" ay nagdaos ng isang emergency gathering sa harap ng pangunahing pintuan ng Fairford Air Base sa timog-kanluran ng Britanya noong nakaraang linggo.
Ang mga tagapag-ayos ng pagtitipon na ito, na binanggit na isang Amerikanong B-1 bomber mula sa baseng ito ang lumahok sa kamakailang pagsalakay laban sa Iran, ay nagbabala na ang pagpayag sa hukbo ng Amerika na gamitin ang teritoryo ng Britanya ay direktang magiging kasabwat ng London sa pagsalakay ng Washington at ilalagay din sa panganib ang seguridad ng mga mamamayan ng bansa.
Sinabi ni Sophie Bolt sa pahayag na may kaugnayan sa pagtitipon na ito na dapat agad na itigil ni Burnham ang paggamit ng Amerika sa Fairford at Diego Garcia at huwag pahintulutan ang Britanya na madamay pa sa isang iligal at mapaminsalang digmaan.
Tinawag niyang hindi makatarungan ang argumento ng pamahalaang Britanya tungkol sa limitado at depensibong katangian ng operasyon ng Amerika, at iginiit na ang aktibong tulong sa isang bansa na lumalabag sa internasyonal na batas ay hindi maituturing na isang depensibong aksyon.
Inihayag din ng "CND" na ang Fairford Air Base, dahil sa pagkakaroon nito ng mahabang runway at espesyal na imprastraktura, ay itinuturing na isa sa mga pangunahing sentro ng deployment ng mga long-range bomber ng Amerika sa Europa, at dapat pigilan ng pamahalaang Britanya ang paggamit nito para sa mga operasyon laban sa Iran.
Pagdiin para baguhin ang patakarang militar ng bagong pamahalaan
Ang mga pamumuna ng mga kampanyang anti-digmaan sa Britanya laban kay Burnham ay nagsimula mula pa sa mga unang araw ng kanyang pagpasok sa Downing Street. Ang Pangkalahatang Kalihim ng CND, isang araw matapos ang pagbuo ng bagong pamahalaan, sa isang liham sa Punong Ministro ng Britanya ay humiling na magpatibay ng isang patakaran na uunahin ang mga mamamayan kaysa sa mga armas at ang diplomasya kaysa sa militarismo.
Nakasaad sa liham na ito na ang pagpapalala ng digmaan laban sa Iran, bukod sa pagtaas ng pandaigdigang kawalang-tatag, ay magpapabigat din sa mga panggigipit na pang-ekonomiya sa mga pamilyang Ingles.
Hiniling ng "CND" kay Burnham na pigilan ang pagkaladkad sa Britanya sa isa pang digmaan at gamitin ang pinansiyal na yaman ng bansa sa kalusugan, edukasyon, pabahay, at pagtugon sa krisis sa halaga ng pamumuhay sa halip na sa mga sandatang nukleyar at bagong fighter jet.
Ang kampanya ng koalisyon na Tigilan ang Digmaan at ang CND, sa isa pang magkasanib na pahayag tungkol sa komposisyon ng gabinete ni Burnham, ay nagbabala rin na ang pagpili ng mga personalidad na sumusuporta sa pagtaas ng gastusin sa depensa ay naglalagay sa mga kumpanya ng armas at mga kumander ng militar sa sentro ng patakarang pang-ekonomiya ng bagong pamahalaan.
Ang Union of Commitment to Peace, isa pang matagal nang institusyong anti-digmaan sa Britanya, ay nagpatibay ng katulad na posisyon at hiniling kay John Healey, Ministro ng Pananalapi, at kay Wes Streeting, Ministro ng Depensa, na itigil ang pagtaas ng badyet militar at ilaan ang pampublikong yaman sa pabahay, serbisyong medikal, at mga paaralan.
Binigyang-diin ng institusyong ito na ang matatag na seguridad ay nakakamit sa pamamagitan ng diplomasya, pag-iwas sa tunggalian, at pagtugon sa mga ugat ng kahirapan at kawalang-tatag, hindi sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga arsenal at pagtaas ng kita ng mga kumpanya ng armas.
Ang pamahalaang Britanya ay dating nag-angkin na ang pagpayag sa Amerika na gamitin ang mga base ng bansa ay para lamang sa tiyak at limitadong depensibong operasyon at pag-target sa mga missile center. Si Keir Starmer, dating Punong Ministro, ay nag-angkin na ang London ay hindi sumali sa mga opensibong pag-atake laban sa Iran at ipinagtatanggol lamang ang mga kaalyado at interes ng Britanya sa rehiyon.
Gayunpaman, tinatanggihan ng mga institusyong anti-digmaan ang pagkakaibang ito sa pagitan ng opensibo at depensibong operasyon, at sinasabing ang pagpapaubaya sa mga base ng Britanya sa hukbo ng Amerika ay sa katotohanan ay nakatulong sa pagpapatuloy ng mga pag-atake laban sa Iran.
Si Burnham, pagkatapos ng kanyang pagpasok sa Downing Street hanggang ngayon, ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pagpapawalang-bisa sa desisyon ng dating pamahalaan tungkol sa paggamit ng Amerika sa mga baseng ito. Sa kanyang unang pag-uusap sa telepono kay Trump, binigyang-diin niya ang pangako ng kanyang pamahalaan sa depensa at kooperasyong panseguridad sa Washington, at tinalakay ang isyu ng mga pagbabago sa Kanlurang Asya at ang Strait of Hormuz.
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