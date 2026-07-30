Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-alis ng mahigit 100 kawal na Israeli mula sa kampo at pag-iwan ng mga armas
Ayon sa ulat ng media na "Israel Hayom," noong Huwebes, isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang naganap sa hukbong Israeli: dose-dosenang mga tauhan at ilang mga kumander ng isang batalyon mula sa brigada na "Givati" na walang pahintulot ay umalis sa kampo na "Sde Teiman" at sa katunayan ay naging "absent without leave" (AWOL). Iniulat na ang aksyong ito ay tila bahagyang pinag-ugnay at ang paunang bilang ay nagpapahiwatig ng partisipasyon ng mahigit 100 katao.
Batay sa mga nai-publish na detalye, ang pangyayari ay lumala matapos ang isang verbal na pagtatalo at tensyon sa kumander ng batalyon; sinasabing winasak ng kumander ang ilang simbolikong plaka at mga islogan na nagpapalakas ng loob ng yunit na may kahalagahan sa pagkakakilanlan para sa mga tauhan. Sinasabi ng mga saksi na ang mga tauhan, sa kanilang pag-alis, ay kinuha lamang ang kanilang mga personal na gamit at iniwan ang mga armas at kagamitang militar, at marami ang umuwi.
Ang tagapagsalita ng hukbong Israeli ay kalaunan ay nagpahayag na ang pag-alis na ito ay naganap matapos ang desisyon ng kumander na alisin ang mga palatandaan na may kaugnayan sa "ilegal/di-kombensyonal na mga pag-uugali" sa mga panloob na tradisyon ng batalyon, at ang usapin ay kasalukuyang iniimbestigahan at pinoproseso.
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