Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Wall Street Journal: Ang Bagong Plano ng Amerika para sa Aerial Strike sa Iran ay Nahaharap sa Seryosong Pag-aalinlangan
Iniulat ng Wall Street Journal na binanggit ang mga mapagkukuhang may alam na si "Brad Cooper," kumander ng CENTCOM, ay gumawa ng plano para sa pagsasagawa ng isang aerial campaign laban sa Iran na maaaring tumagal ng hanggang dalawang linggo at ang pangwakas na desisyon tungkol dito ay nasa kamay ni Trump.
Gayunpaman, ang mga kritiko ay nagbabala tungkol sa pagpasok ng Washington sa isang malawakan at magastos na digmaan; ang ilang mga opisyal at eksperto ay naniniwala rin na ang Iran, sa pamamagitan ng pagbawi ng kakayahang operasyonal, paglilipat ng mga missile launch platform mula sa mga underground facility, pagbabago ng mga taktika sa labanan, at malawakang paggamit ng mga drone, ay nagawang ipagpatuloy ang mga pag-atake nito.
Washington – Wall Street Journal (July 30, 2026) – Ang planong ito ay ginawa habang ang mga tensyon sa rehiyon ay lubhang tumaas. Ang hukbo ng Amerika kaninang umaga ay nagsagawa ng isang mabigat na alon ng mga pag-atake laban sa mga military target ng Iran sa lalawigan ng Khuzestan at Pulo ng Qeshm bilang tugon sa pagpapaputok ng mga missile ng Iran sa mga base ng Amerika sa Jordan. Kasabay nito, ang Saudi Arabia sa unang pagkakataon ay kasama ng Amerika sa pag-target sa mga posisyon ng mga grupo ng paglaban sa Iraq sa pamamagitan ng aerial strikes, na nagpapahiwatig ng paglawak ng saklaw ng mga labanan. Gayunpaman, ang ilang matataas na opisyal ng militar ng Amerika ay may pag-aalinlangan tungkol sa tagumpay ng planong ito at naniniwala na ang Iran, sa pamamagitan ng pagbabago ng mga taktika nito, ay nagawang magpakita ng mataas na kakayahang umangkop laban sa mga pag-atake. Ang pangwakas na desisyon tungkol sa pagsasagawa ng dalawang-linggong aerial campaign na ito ay nasa kamay na ngayon ni Donald Trump.
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