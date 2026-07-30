Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang Iranian Ship ang Bumuwag sa American Blockade Line
Ang container ship na Nora ay dumaan sa American blockade line at pumasok sa international waters; ang barkong ito ay dating nakita malapit sa Qeshm.
Ang ikalawang yugto ng American blockade laban sa Iran ay nagsimula nang mahigit 2 linggo na at ang kaaway na Amerikano ay naghahangad na magpatupad ng economic pressure sa Iran.
Tehran – Fars News Agency (July 30, 2026) – Batay sa mga ulat na inilathala mula sa mga kumpanya ng pagsusuri ng maritime data kabilang ang Kepler at LSEG, ang container ship na "Nora" ay nagtagumpay na dumaan sa American naval blockade line at pumasok sa international waters. Ang barkong ito, na dating nakita malapit sa Pulo ng Qeshm, ay ang unang sasakyang-dagat na matagumpay na nakalabas mula sa rehiyong ito matapos ang muling pagsisimula ng blockade noong Hulyo 13. Ang ikalawang yugto ng American naval blockade laban sa Iran, na idinisenyo upang magpatupad ng economic pressure at itigil ang pag-export ng langis ng Tehran, ay mahigit dalawang linggo nang isinasagawa ng mga pwersa ng CENTCOM. Ang matagumpay na pagdaan ng container ship na Nora, bagaman itinuturing na isang simbolikong tagumpay, ay nagpapakita ng maritime data na ang trapiko sa Strait of Hormuz ay nananatiling nahaharap sa matinding paghihigpit at malaking pagbaba kumpara sa panahon bago ang digmaan.
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