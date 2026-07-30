Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga mungkahi ni "Joe Kent," dating direktor ng National Counterterrorism Center ng Amerika, kay Trump para makaahon sa krisis sa Gitnang Silangan
Unang mungkahi ay ang "pagsugpo sa Israel."
Dapat sabihin ni Trump kay Netanyahu ang "hindi" at huwag mabiktima ng isyu ng Mount Kilang.
Pangalawang mungkahi ay ang "muling pagbubukas ng mga kipot" kabilang ang Strait of Hormuz at Bab el-Mandeb.
Una, alisin muna ni Trump ang mga pwersang Amerikano sa rehiyon at pagkatapos, sa pamamagitan ng paggamit ng mga insentibong pang-ekonomiya, muling itatag ang daloy ng pag-export ng langis.
Ang Iran ay hindi babagsak dahil sa economic pressure.
Washington – Social network na X (Hulyo 2026) – Si Joe Kent, dating direktor ng National Counterterrorism Center ng Amerika, sa isang mensahe sa social network na X na tumutukoy sa iligal na digmaan ni Trump laban sa Iran, ay nagdiin na hindi kayang baguhin ni Trump ang Iran sa pamamagitan ng mga parusa at "ang Iran ay hindi babagsak dahil sa economic pressure." Binanggit niya na ang Israel ang nagdala sa Amerika sa krisis na ito, at hiniling kay Trump na sabihin kay Netanyahu ang "hindi" at kung hindi ito aalis sa Lebanon, putulin ang tulong militar ng Amerika.
Binigyang-diin din ni Kent ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at Bab el-Mandeb bilang pangalawang mahalagang aksyon at sinabi na dapat munang alisin ni Trump ang mga pwersang Amerikano at gamitin ang mga insentibong pang-ekonomiya upang muling itatag ang daloy ng pag-export ng langis. Binalaan niya na ang anumang muling pagsisimula ng mga pagsalakay ay maaaring humantong sa isang ganap na digmaan na may mabibigat na kaswalti at napakalaking gastos pinansyal.
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