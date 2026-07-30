Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pangulo ng Turkey: Handa kaming magbigay ng anumang suporta para sa muling pagtatayo ng timog Lebanon
Matapos ang pag-alis ng kasalukuyang internasyonal na pwersa ng UN, nais ng Turkey na gampanan ang isang aktibong papel sa lahat ng mga inisyatiba na may layuning mapanatili ang soberanya ng Lebanon.
Pangulo ng Lebanon: Ang katatagan ng Lebanon ay hindi lamang isang isyu ng Lebanon, kundi bahagi ng katatagan ng rehiyon.
Ngayon, mas determinado tayo kaysa kailanman na buhayin ang ating pambansang soberanya.
Ankara – Ahensyang Balita ng Anadolu – Recep Tayyip Erdogan, Pangulo ng Turkey, noong Huwebes sa isang tawag sa telepono kay Joseph Aoun, Pangulo ng Lebanon, ay nagpahayag na ang kanyang bansa ay handang magbigay ng anumang suporta para sa muling pagtatayo ng katimugang mga lugar ng Lebanon na labis na napinsala sa mga kamakailang pag-atake ng Zionist regime. Si Erdogan, sa pagtukoy sa makasaysayang at pagkakakilanlang papel ng Turkey sa pagsuporta sa integridad at soberanya ng Lebanon, ay nagdiin na matapos ang posibleng pag-alis ng kasalukuyang internasyonal na pwersa ng UN, ang Ankara ay nais na gampanan ang isang aktibong papel sa lahat ng mga inisyatiba na may layuning mapanatili ang katatagan at seguridad ng bansang ito. Ipinahayag din niya ang kanyang buong suporta sa anumang pampulitikang kasunduan upang mapigil ang mga tensyon sa timog Lebanon.
Sa tawag na ito, si Joseph Aoun, sa pagpapasalamat sa posisyon ng Turkey, ay nagdiin na "ang katatagan ng Lebanon ay hindi lamang isang isyu ng Lebanon, kundi bahagi ng katatagan ng rehiyon" at ipinahayag na ang Beirut ay mas determinado kaysa kailanman na buhayin ang pambansang soberanya nito sa lahat ng bahagi ng bansa. Ang pag-uusap na ito ay ginagawa sa panahon na ang Turkey sa mga nakalipas na linggo, sa pagpuna sa mga pag-atake ng Zionist regime sa timog Lebanon, ay nanawagan para sa agarang pagtigil ng mga pagsalakay. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang mga opisyal ng Lebanon at Turkey ay hindi naglabas ng karagdagang detalye tungkol sa paraan ng hinaharap na kooperasyon sa muling pagtatayo ng timog ng bansang ito.
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