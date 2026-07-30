Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kalagayan ng gasolina sa Russia ay lumala
Iniulat ng Financial Times na 45 porsyento ng kapasidad ng pagpino ng Russia ang nawala matapos ang mga pag-atake ng Ukraine.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Batay sa pagsusuri ng satellite images, thermal data, at mga pagtataya ng analytical group na "Frontelligence Insight" na inilathala ng Financial Times noong Huwebes, ang long-range drone attacks ng Ukraine ay nagpahinto ng higit sa 30 porsyento ng operational capacity ng oil refining ng Russia at humigit-kumulang 45 porsyento ng nominal capacity nito. Ang mga pag-atakeng ito, na inulit ng hindi bababa sa 194 beses mula sa simula ng taong 2026 hanggang ngayon, ay nagdulot sa Russia ng pinakamasamang krisis sa gasolina mula noong pagbagsak ng Unyong Sobyet.
Batay sa ulat na ito, ang mga pangunahing refinery sa "Kirishi," "Tuapse," "Samara," at "Syzran" sa oras ng pagsusuri ay hindi nagsasagawa ng anumang pagproseso ng krudo. Ang mga Ukrainian drone, sa halip na mga tangke ng imbakan ng gasolina, ay lalong nagta-target ng mga kritikal na teknikal na yunit na mahirap at matagal palitan. Ipinapakita ng satellite images na ang pinsalang natamo ng malalaking refinery tulad ng "Omsk," "Moscow," at "Tuapse" ay nananatiling nakikita buwan matapos ang mga pag-atake. Ang ilang mga pasilidad ay hindi pa nagpapatuloy ng operasyon at naniniwala ang mga eksperto na ang pagbabalik sa dating antas ng produktibidad ay tatagal ng higit sa isang taon. Ayon sa ulat ng Bloomberg, ang pagproseso ng langis ng Russia kasunod ng mga pag-atakeng ito ay bumagsak sa pinakamababang antas nito sa nakalipas na 21 taon.
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