Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hancke, propesor sa unibersidad at kilalang ekonomista ng Amerika: Ang estratehikong reserba ng langis ng Amerika ay bumaba ng 3.7 milyong bariles noong nakaraang linggo at umabot sa 307 milyong bariles; ang pinakamababang antas sa mahigit apat na dekada.
Ang administrasyon ni Trump ay papalapit sa ilalim ng mga reserba ng langis at dahil dito, ang presyo ng langis ay tataas nang husto sa lalong madaling panahon.
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