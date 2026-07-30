Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump ay nakulong sa Iran
Inihayag ng CNN sa isang ulat: Ang digmaan ng Amerika laban sa Iran ay nangangailangan ng mga bagong estratehiya. Sa kabila ng mga kamakailang pag-atake ng Amerika at mga banta ni Donald Trump na ang Iran ay "karapat-dapat sa karagdagang mga dagok," hindi pa rin napipilit ng Washington ang Tehran na bumalik sa mesa ng negosasyon.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang news network na CNN, sa isang analitikal na ulat, ay nagsiwalat ng estratehikong dead end ng White House sa Iran at isinulat na ang limang-buwan na digmaan ng Amerika laban sa Iran, sa kabila ng malawakang airstrike at mga berbal na banta ni Donald Trump, ay hindi lamang nabigo na pilitin ang Tehran na umatras, kundi inilagay ang Washington sa isang kalagayan kung saan ang paglabas dito ay nangangailangan ng pagtanggap ng mabibigat na pampulitika at military na gastos. Ayon sa ulat ng CNN, ang mga matataas na opisyal ng militar ng Amerika ay umabot sa konklusyon na ang pagpapatuloy ng kasalukuyang proseso, sa halip na magpahina sa Iran, ay hahantong lamang sa karagdagang pagkaubos ng mga estratehikong reserba ng Patriot at THAAD interceptor missiles, gayundin ang pagbaba ng kakayahang pagpigil ng Washington sa iba pang bahagi ng mundo.
Sa pagpapatuloy ng ulat na ito, na binanggit ang mga mapagkukunang may alam sa Pentagon at sa Kongreso ng Amerika, nakasaad na ang digmaan sa Iran ay naging isang "mahirap na pagsubok" para sa military at diplomatikong doktrina ng Washington at, taliwas sa mga paunang pangako tungkol sa "mabilis na tagumpay," ang White House ngayon ay nahaharap sa isang hanay ng mga limitado at magastos na opsyon. Ang mga analista ng CNN, sa pagtukoy sa pagkabigo ng mga kamakailang pag-atake na pilitin ang Iran na bumalik sa mesa ng negosasyon, ay nagdiin na ang anumang bagong pagdidiin ng tensyon, habang pinapataas ang panganib ng rehiyonal na labanan, ay maaari ring humantong sa pagbaba ng katayuan ng Amerika sa Persian Gulf at pagpapahina ng tiwala ng Arab at European na mga kaalyado ng Washington. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang White House at ang Department of State ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagsusuring ito.
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