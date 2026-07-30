Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-AP: 64% ng mga Amerikano, walang halaga ang digmaan laban sa Iran / Bumaba ang popularidad ni Trump
Ipinakita ng pinakabagong survey ng YouGov na 64 porsyento ng mga mamamayang Amerikano ang tinasa ang limang-buwan na digmaan sa Iran bilang "walang halaga" at "walang kapansin-pansing tagumpay." Ang bilang na ito, kumpara sa survey noong nakaraang buwan kung saan 55 porsyento ang may katulad na pananaw, ay tumaas ng 9 na porsyento. Ang popularidad ni Donald Trump ay bumaba rin ng 11 porsyento kumpara noong nakaraang buwan sa 42 porsyento, na siyang pinakamababang antas ng kanyang popularidad mula nang magsimula ang digmaan noong huling bahagi ng Pebrero.
Batay sa survey na ito, na isinagawa sa partisipasyon ng 2,400 adultong Amerikano, 26 porsyento lamang ang naniniwala na ang digmaang ito ay "bahagyang" nakatulong sa pagtiyak ng seguridad ng Amerika, at 10 porsyento lamang ang tinasa ito bilang "ganap na matagumpay." Binigyang-diin din ng 61 porsyento ang pangangailangan na wakasan ang digmaan sa pamamagitan ng negosasyon at diplomasya. Naniniwala ang mga analista na ang kapansin-pansing pagbabagong ito sa opinyon publiko, kasabay ng pagtaas ng presyo ng gasolina at pag-aalala tungkol sa pagpapahaba ng labanan, ay maaaring maging isang seryosong hamon sa kampanya ng Republican Party sa bisperas ng midterm elections sa Nobyembre.
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