Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Al Jazeera: Mula sa Pag-apruba ng Hamas sa Paglipat ng Kanilang Sandata sa isang Palestinian Committee
Ayon sa pag-aangkin ng Al Jazeera, ang kumakalat na draft na inaprubahan ng Hamas at ng Palestinian factions, ay kinabibilangan ng pagsisimula ng proseso ng pag-imbentaryo at pag-iimbak ng mabibigat na armas, military production sites, armas warehouses, at tunnels.
Ang proseso ng pag-imbentaryo at pag-catalog ay dapat makumpleto sa loob ng 14 na araw.Binigyang-diin din na ang national committee lamang ang tanging awtorisado na magtago, mag-imbak, o kumontrol ng armas sa Gaza Strip.
Inangkin din ni Trump: Nakamit ng Peace Council ang isang makasaysayang kasunduan para sa kumpletong disarmament ng Hamas at lahat ng iba pang armadong faction sa Gaza. Ang mga pwersang Israeli ay aatras mula sa Gaza Strip matapos makumpleto ang proseso ng disarmament.
Ang Hamas ay hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag tungkol sa mga pag-aangkin ng midya at mga pag-aangkin ni Donald Trump.
Gaza – Al Jazeera Network (Hulyo 30, 2026) – Nakakuha ang Al Jazeera ng kopya ng draft na inaprubahan ng Hamas at ng Palestinian factions, na nagsasaad na ang proseso ng pag-imbentaryo at pag-iimbak ng armas ay isasagawa nang unti-unti at sunud-sunod sa loob ng isang komprehensibong balangkas para sa pagpapatupad ng peace plan. Iniuugnay ng draft ang isyu ng armas sa isang timetable na kasabay ng kumpletong pag-atras ng Israeli mula sa Gaza Strip, nang walang unilateral na aksyon mula sa alinmang partido. Nakasaad sa draft na ang national committee para sa pangangasiwa ng Gaza ang magiging tanging awtorisadong katawan na mamamahala sa proseso ng pag-imbentaryo, pag-iimbak, at pagkontrol ng armas sa loob ng strip, na may organisasyonal na partisipasyon mula sa Palestinian factions, na may diin na huwag ilipat o ibigay ang anumang armas sa Israel o sa mga di-Palestinian na partido.
Ito ay kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump na ang "Peace Council" ay nakamit ang isang "makasaysayang" kasunduan para sa kumpletong disarmament ng Hamas at lahat ng armadong faction sa Gaza. Ipinaliwanag ni Trump na ang kasunduan ay ipapatupad sa mga yugto, kung saan ang mga pwersang Israeli ay aatras matapos makumpleto ang disarmament. Gayunpaman, pinagtibay ni Ghazi Hamad, miyembro ng negotiating delegation ng Hamas, na ang kilusan ay hindi magpapatupad ng anumang bahagi ng kasunduan kung mabigo ang mga pwersang Israeli na tuparin ang kanilang mga pangako, at ang disarmament ay nakaugnay sa pag-atras ng Israeli mula sa Gaza at pag-unlad sa reconstruction. Nagpahayag din ang isa pang opisyal ng Hamas na ang kilusan ay "hindi gagawa ng anumang hakbang patungo sa disarmament bago ang pag-atras ng mga pwersang Israeli mula sa Gaza."
Wala pang opisyal na komento mula sa Israel hanggang ngayon. Ngunit pinagtibay ng mga opisyal ng Israeli na "walang pag-atras nang walang disarmament," na itinuturo na ang kasunduan ay magiging "mahigpit, malinaw, at detalyado, at hindi maaaring bigyang-kahulugan sa dalawang paraan." Ayon sa mga mapagkukunan ng Israeli, ang kasunduan ay nangangailangan ng pagbuwag sa mabibigat at magaan na armas, tunnels, warehouses, at production facilities.
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