Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagwasak sa Network ng mga Tunel ng Hezbollah sa Timog Lebanon gamit ang 700 Toneladang Pampasabog
Sina Benjamin Netanyahu at Israel Katz, Ministro ng Digmaan ng Zionist regime, sa isang magkasanib na pahayag ay nagpahayag na winasak ng hukbo ng rehimeng ito ang network ng mga tunel ng Hezbollah sa ilalim ng bulubunduking lugar ng Beaufort sa timog Lebanon.
Batay sa pahayag na ito, ang hukbo ng Zionist regime ay gumamit ng 700 toneladang pampasabog upang gibain ang mga underground facility na ito.
Beirut – Ahensya ng Balita ng TASS (Hulyo 31, 2026) – Ayon sa ulat ng TASS at Times of Israel, ang operasyong ito ay isinagawa madaling-araw ng Biyernes sa ilalim ng Beaufort Ridge sa timog Lebanon at malapit sa makasaysayang Beaufort Castle na nakatala sa UNESCO World Heritage list. Ayon sa hukbo ng Israel, ang tunnel network na ito na itinayo sa loob ng dalawang dekada gamit ang pondo ng Iran, ay ginamit bilang command headquarters ng Badr unit ng Hezbollah at sentro ng kontrol ng sunog at pamamahala ng military operations laban sa Israel.
Ipinahayag ng Punong Ministro ng Israel na ang aksyong ito ay bilang tugon sa "halatang paglabag" sa tigil-putukan ng Hezbollah noong Hulyo 29, nang ang grupong ito ay umatake sa isang unmanned bulldozer ng hukbo ng Israel gamit ang isang explosive drone. Iginiit ng hukbo ng Israel na mananatili ito sa security zone sa timog Lebanon at ipagpapatuloy ang "pagwasak sa lahat ng teroristang imprastraktura" upang pigilan ang muling pagtatayo ng kakayahan ng Hezbollah. Batay sa datos ng Ministry of Health ng Lebanon, mula Marso 2 hanggang ngayon, ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon ay nag-iwan ng hindi bababa sa 4,333 patay at 12,236 sugatan.
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