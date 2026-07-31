Video| Susunod na Target ng mga Iranian Lego: "JD Vance"!

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Susunod na Target ng mga Iranian Lego: "JD Vance"!.
Matapos ang galit at reaksyon ng mga opisyal ng Amerika kabilang si Marco Rubio sa Iranian Lego animations, sa pagkakataong ito ang mga Iranian artist sa kanilang pinakabagong obra ay pinuntahan si JD Vance, ang Bise-Presidente ng Amerika.
Ang mga maikli at malikhaing Lego video na ito, na malawakang pinansin sa midya, ay naglalarawan ng mga bagong dimensyon ng media at animation war.
Tehran – Social Media (Hulyo 31, 2026) – Kasunod ng mainit na pagtanggap ng mga naunang Lego animation na naglalarawan ng pag-atake ng mga Iranian missile sa mga base ng Amerika, ang mga Iranian digital artist ay naglabas ng isang bagong serye ng mga video na nagta-target kay JD Vance. Ang mga animasyon, na ginawa gamit ang istilong Lego, ay naglalarawan kay Vance sa iba't ibang sitwasyon ng pagkabigo at kahihiyan, kabilang ang isang eksena kung saan siya ay tumatakbo mula sa isang Iranian drone strike at isa pa kung saan siya ay nahuhulog sa isang mapa ng Gitnang Silangan.
Ang mga video ay mabilis na kumalat sa mga platform ng social media, na nakakakuha ng milyun-milyong panonood sa loob ng ilang oras. Ang mga opisyal ng Iran ay hindi opisyal na nagkomento sa mga animasyon, ngunit ang mga pro-government media outlet ay nagbahagi sa kanila bilang simbolo ng "creative resistance" laban sa mga opisyal ng Amerika.
Ito ay sumusunod sa isang nakaraang serye ng mga Iranian Lego video na naglalarawan kay Donald Trump at iba pang mga opisyal ng Amerika sa mga komikal na sitwasyon, na nagdulot ng matinding reaksyon mula sa Washington. Si Marco Rubio, Kalihim ng Estado ng Amerika, ay tinawag ang mga naunang video na "baboy" at "desperado," habang ang ibang mga opisyal ay hiniling sa mga platform ng social media na alisin ang mga ito.
Ang bagong video na naglalarawan kay Vance ay lumabas sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika, na may mga ulat ng mga bagong military buildup sa magkabilang panig. Sinabi ng mga analista na ang mga video na ito ay bahagi ng isang mas malawak na digmaang sikolohikal at media, kung saan ang parehong panig ay gumagamit ng mga digital na platform upang hubugin ang salaysay at impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Walang agarang tugon mula kay Vance o sa White House, ngunit ang mga tagasuporta ng administrasyong Trump ay kinondena ang mga video bilang "anti-Amerikano" at nanawagan sa Tehran na itigil ang "provocative content."
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