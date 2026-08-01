Video| Tunisian Researcher: Pinilit ng Iran ang Amerika na Umatras sa Pulitika

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tunisian Researcher: Pinilit ng Iran ang Amerika na Umatras sa Pulitika — Isang Pagsusuri sa Tagumpay ng Iran sa Pagharap sa mga Presyur ng US.
Si Boulbaba Salem, isang Tunisian geopolitical researcher, sa pagpuri sa military at political performance ng Iran, ay nagsabi na sa kabila ng military pressure upang muling buksan ang Strait of Hormuz, ang Iran ay matatag na tinanggihan ang kahilingang ito sa pamamagitan ng kanyang pagtindig. Idinagdag niya: "Napagpasyahan ng mga Amerikano na ang Iran ay hindi isang bansa na umaatras, at kasabay ng paglaban sa larangan ng digmaan, ito ay mahusay na namamahala sa pampulitikang laro."
Binigyang-diin ng researcher na ang Iran ay nagpakita ng isang kahanga-hangang antas ng katatagan sa pagharap sa mga banta ng Amerika, na hindi lamang nagawang ipagtanggol ang kanyang mga hangganan kundi pati na rin upang mapanatili ang kanyang impluwensya sa rehiyon. Ayon sa kanya, ang pagtanggi ng Iran na sumuko sa mga presyur ng Amerika ay isang patunay ng kanyang lakas at determinasyon, at ito ay nagbigay sa Tehran ng isang hindi matatawarang bentahe sa negosasyon at labanan.
Ang pagtatasa ni Salem ay nagpapakita ng lumalaking pagkilala sa mga analyst sa mundo ng Arab at Muslim ng papel ng Iran bilang isang pangunahing kapangyarihan sa rehiyon, at ang kakayahan nito na hamunin ang dominasyon ng Amerika at protektahan ang kanyang mga interes. Ang kanyang mga pahayag ay isang paalala na ang Amerika, sa kabila ng kanyang military at economic power, ay hindi maaaring pilitin ang Iran na sumuko sa pamamagitan ng mga banta at presyur, at ang Iran ay patuloy na mananatiling isang matatag na hadlang sa mga ambisyon ng Amerika sa Gitnang Silangan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
...........
328
Your Comment