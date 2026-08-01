Video| Paglilibing sa mga Katawan ng mga Martir ng "30th Brigade" ng Hashd al-Shaabi sa Nineveh

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Paglilibing sa mga Katawan ng mga Martir ng "Ika-30 Brigada" ng Hashd al-Shaabi sa Nineveh; Mga Sigaw Laban sa Amerika at Saudi Arabia.
Ang mga dalisay na katawan ng mga martir ng Ika-30 Brigada ng Iraqi Hashd al-Shaabi (Popular Mobilization Forces), na nagbuwis ng kanilang buhay sa pinagsamang mga pagsalakay ng Saudi Arabia at Estados Unidos sa lalawigan ng Nineveh sa hilagang Iraq, ay inilibing sa gitna ng isang makabayang seremonya na dinaluhan ng libu-libong mga mamamayan, mga kasamahan sa armas, at mga opisyal.
Ang mga pag-atake, na inilarawan ng PMF bilang isang "mapanganib na pagtaas ng tensyon" at paglabag sa soberanya ng Iraq, ay naganap noong madaling-araw ng Miyerkules, Hulyo 29, 2026. Tinarget ng mga ito ang punong-tanggapan ng Ika-4 na Batalyon ng Ika-30 Brigada at ng Direktorat Laban sa Armor sa kapatagan ng Nineveh, malapit sa Mosul. Kinumpirma ng US Central Command (CENTCOM) at ng Ministry of Defense ng Saudi Arabia na nagsagawa sila ng "precision airstrikes" laban sa mga militanteng kaalyado ng Iran sa Iraq, bilang diumano'y tugon sa mga pag-atake ng drone na naglalayon sa mga pwersa ng US at sa imprastraktura ng enerhiya ng Saudi.
Ayon sa mga ulat mula sa mga opisyal ng Iraqi security, ang mga pagsalakay ay nagresulta sa pagkamartir ng walong miyembro ng Ika-30 Brigada at dalawang miyembro ng Direktorat Laban sa Armor, na may kabuuang bilang ng mga nasawi na umaabot sa 20 sa iba't ibang lalawigan, kabilang ang Basra, Diyala, at Salahuddin. Ang mga martir ay kabilang sa mga pwersa na may mahalagang papel sa paglaban sa mga teroristang grupo ng Daesh (ISIS) mula noong 2014 at pormal na isinama sa Iraqi armed forces noong 2016.
Ang seremonya ng paglilibing, na nagsimula mula sa katimugang pasukan ng Mosul patungo sa kapatagan ng Nineveh, ay dinaluhan ng mga kumander ng seguridad, mga kinatawan ng parliyamento, mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga relihiyosong lider, at mga pinuno ng tribo. Ang mga dumalo ay nanawagan para sa pambansang pagkakaisa at muling pinagtibay ang papel ng Hashd al-Shaabi bilang isang opisyal na bahagi ng istruktura ng seguridad ng bansa. Ang libing ay naging isang pagkakataon din upang ipahayag ang pagkondena sa pagsalakay, na may mga sigaw laban sa Amerika at Saudi Arabia na umalingawngaw sa mga lansangan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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