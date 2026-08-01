Video| Pakikipag-alyansa ng mga Iraqi sa Iran sa Ilalim ng Watawat ng Paghihiganti

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pakikipag-alyansa ng mga Iraqi sa Iran sa Ilalim ng Watawat ng Paghihiganti para sa Martir na Imam; Isang Pagpapakita ng Nagkakaisang Prente Laban sa mga Kaaway ng Rehiyon.
Ang pakikipag-alyansa at pagkakaisa ng mga mamamayang Iraqi sa Iran ay muling nagpakita sa ilalim ng watawat ng paghihiganti para sa dugo ng martir na Imam, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang kanilang pagkakaisa ay isang patunay ng malalim na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa at ng kanilang magkasanib na paninindigan laban sa pananakop at pang-aapi.
Sa mga lansangan ng Iraq, mula sa Najaf hanggang Karbala, at mula sa Baghdad hanggang Basra, ang mga tao ay nagtipon upang ipahayag ang kanilang katapatan sa martir na lider at ang kanilang pangako na ipagpatuloy ang kanyang landas ng paglaban. Ang mga watawat ng paghihiganti, na may kulay pula at itim, ay iwinagayway kasama ng mga watawat ng Iran at Iraq, na sumisimbolo sa nagkakaisang prente ng dalawang bansa laban sa mga kaaway ng rehiyon.
Ang pagkakaisang ito ay hindi lamang isang simbolikong kilos kundi isang praktikal na hakbang upang palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng mga pwersa ng paglaban sa Iraq at Iran, at upang ipakita sa mundo na ang mga tao ng rehiyon ay handang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at ang kanilang soberanya laban sa anumang anyo ng pananakop at panghihimasok. Ang kanilang paninindigan ay isang paalala na ang mga bansa ng paglaban ay nagkakaisa at handang harapin ang anumang banta, at ang kanilang pagkakaisa ay isang hindi matatawarang puwersa na magwawakas sa dominasyon ng mga mapang-api.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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