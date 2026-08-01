Video| Ang Kapaligiran ng Bayn al-Haramayn (Sa Pagitan ng Dalawang Banal na Dambana)

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Kapaligiran ng Bayn al-Haramayn (Sa Pagitan ng Dalawang Banal na Dambana) Ilang Araw Bago ang Arba'in ni Imam Hussein; Isang Dagat ng mga Pilgrim na Nagkakaisa sa Debosyon at Pagluluksa.
Ilang araw na lamang bago ang Arba'in ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan)—ang ika-40 araw ng pagluluksa para sa kanyang pagkamartir sa Karbala—ang lugar sa pagitan ng dalawang banal na dambana, ang Dambana ni Imam Hussein at ng Dambana ni Hazrat Abbas (sumakanya nawa ang kapayapaan), ay puno ng isang natatanging espiritwal na kapaligiran ng debosyon, pagluluksa, at pagkakaisa. Ang mga lansangan ng Karbala ay puspos ng milyun-milyong pilgrim na naglakbay mula sa iba't ibang panig ng mundo upang gunitain ang sakripisyo ng Imam at ang kanyang mga kasamahan, na nag-alay ng kanilang buhay para sa katarungan at katotohanan.
Ang tanawin ng mga pilgrim na nagkakaisa sa kanilang paglalakbay—na may dalang mga itim na watawat ng pagluluksa at mga pulang watawat ng paghihiganti—ay isang patunay ng walang-hanggang mensahe ng Karbala: ang pagtindig laban sa paniniil at ang pagtatanggol sa dignidad ng tao. Ang kanilang mga panalangin at sigaw ng "Labbaik ya Hussain" ay umaalingawngaw sa hangin, na nagpapaalala sa lahat na ang diwa ng paglaban ay buhay at patuloy na magbibigay-inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.
Ang Bayn al-Haramayn, ang makasaysayang daan na nag-uugnay sa dalawang banal na dambana, ay naging sentro ng mga aktibidad ng Arba'in. Ang mga pilgrim ay naglalakad nang may paggalang at debosyon, na ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal kay Imam Hussein at sa kanyang pamilya. Ang lugar ay puno ng mga caravans na nag-aalok ng pagkain, inumin, at mga serbisyong medikal sa mga pilgrim, na nagpapakita ng diwa ng pagtutulungan at pagkakaisa na nagpapakilala sa okasyong ito.
Sa mga darating na araw, ang Karbala ay magiging saksi ng isa sa mga pinakamalaking pagtitipon ng tao sa mundo, kung saan ang mga tao mula sa iba't ibang lahi, wika, at kultura ay magkakaisa sa ilalim ng watawat ng pag-ibig at katapatan kay Imam Hussein. Ang kanilang presensya ay isang paalala na ang mga aral ng Karbala ay hindi limitado sa isang partikular na panahon o lugar, kundi isang pandaigdigang mensahe ng pag-asa at paglaban na patuloy na magbibigay-liwanag sa landas ng mga naghahanap ng katotohanan at katarungan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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