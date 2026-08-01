Video| Matinding Airstrike ng Rehimeng Zionist sa Isang Tahanan sa Al-Maghazi Refugee Camp sa Gaza

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Matinding Airstrike ng Rehimeng Zionist sa Isang Tahanan sa Al-Maghazi Refugee Camp sa Gaza; Iniulat din ang Pag-atake sa Isang Commercial Store at Evacuation Order sa Deir al-Balah.
Sa pinakabagong paglabag sa kasunduan sa tigil-putukan na dapat sana ay nagwakas sa genocide sa Gaza, ang mga fighter jet ng rehimeng Zionist ay naglunsad ng isang matinding airstrike sa isang residential home sa Al-Maghazi refugee camp sa gitnang Gaza Strip. Ayon sa mga ulat, ang pag-atake ay nagresulta sa pagkamartir ng walong Palestinian civilian at pagsugat ng marami pang iba. Sa isang hiwalay na insidente, iniulat ng Al-Mayadeen na ang mga fighter jet ng rehimeng Zionist ay naglunsad din ng isang pag-atake sa isang commercial store na pag-aari ng refugee camp sa kanluran ng Al-Aqsa Martyrs Hospital sa Deir al-Balah.
Bukod pa rito, iniulat ng mga mapagkukunan ng balita noong Sabado ng madaling-araw na ang hukbo ng rehimeng Zionist ay naglabas ng isang evacuation order para sa lungsod ng Deir al-Balah sa gitnang Gaza Strip. Ang mga evacuation order na ito, na inilabas sa pamamagitan ng mga flyer, text messages, at social media, ay nagdulot ng kalituhan at sapilitang paglipat ng libu-libong Palestinian, na marami sa kanila ay lumikas na mula sa ibang mga lugar. Ayon sa United Nations, ang mga evacuation order noong Agosto lamang ay nakaapekto sa humigit-kumulang 250,000 katao sa 33 na kapitbahayan sa Deir al-Balah, Khan Yunis, at hilagang Gaza.
Ang mga pag-atake at evacuation order na ito ay naganap sa kabila ng isang umiiral na tigil-putukan, na paulit-ulit na nilalabag ng Israel. Ang patuloy na pambobomba at sapilitang paglilipat ay nagpalala sa makataong krisis sa Gaza, kung saan mahigit 73,000 Palestinian ang napatay at 174,000 ang nasugatan mula noong Oktubre 7, 2023. Ang mga pag-atake ay naglalayon hindi lamang sa mga tahanan kundi pati na rin sa mga pasilidad na sibilyan, kabilang ang bodega ng gamot ng Al-Aqsa Martyrs Hospital, na lalong nagpapahirap sa mga residente ng Gaza na makakuha ng pangunahing pangangalagang pangkalusugan.
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