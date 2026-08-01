Video| Isang Viral na Video ng Pagmamahal at Debosyon ng Isang Iraqi Police Officer sa Lider ng Rebolusyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isang Viral na Video ng Pagmamahal at Debosyon ng Isang Iraqi Police Officer sa Lider ng Rebolusyon at Mainit na Pagtanggap sa mga Iranian Pilgrim ng Arba'in; Isang Simbolo ng Pagkakaisa sa Pagitan ng Dalawang Bansa.
Isang video ng isang Iraqi police officer na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at debosyon sa Lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, at ang kanyang mainit na pagtanggap sa mga Iranian pilgrim ng Arba'in ay naging viral sa social media. Ang video ay nagpapakita ng malalim na paggalang at pagmamahal ng opisyal sa Lider at ang kanyang pangako sa paglilingkod sa mga pilgrim, na nagpapakita ng diwa ng pagkakaisa at pagkakapatiran sa pagitan ng mga mamamayang Iraqi at Iranian.
Sa video, makikita ang opisyal na may dalang larawan ng martir na lider at binibigkas ang mga salita ng pagmamahal at paggalang, habang ang mga Iranian pilgrim ay lumalapit sa kanya upang magpasalamat at magpakuha ng litrato. Ang kanyang kilos ay nagpapakita ng malalim na pagkilala sa papel ng martir na lider sa pagtataguyod ng pagkakaisa ng mga Muslim at sa paglaban laban sa pananakop at pang-aapi.
Ang video ay mabilis na kumalat sa social media, na nag-udyok ng malawakang positibong reaksyon mula sa mga gumagamit sa Iraq, Iran, at iba pang mga bansa. Marami ang nagpuri sa opisyal para sa kanyang pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa Lider, at para sa kanyang mainit na pagtanggap sa mga pilgrim, na nagpapakita ng diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan na nagpapakilala sa okasyon ng Arba'in. Ang kanyang kilos ay isang paalala na ang mga bansa ng paglaban ay nagkakaisa sa kanilang paninindigan laban sa pananakop at pang-aapi, at ang kanilang pagkakaisa ay isang hindi matatawarang puwersa na magwawakas sa dominasyon ng mga mapang-api.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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