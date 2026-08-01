Video| Ang Tariq al-Mashayah (Daan ng Paglalakad) sa Pangalan ng Batang Apo ng Martir na Lider ng Rebolusyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Tariq al-Mashayah (Daan ng Paglalakad) sa Pangalan ng 14-na-Buwang-gulang na Apo ng Martir na Lider ng Rebolusyon — Isang Kilos ng Debosyon na Nagpapakita ng Lawak ng Pagmamahal ng mga Pilgrim.
Sa gitna ng milyun-milyong pilgrim na naglalakbay patungo sa Karbala para sa Arba'in, isang makabagbag-damdaming kilos ng pagmamahal at debosyon ang nakakuha ng atensyon ng marami. Isang Iranian pilgrim ang nagsagawa ng paglalakad sa Tariq al-Mashayah—ang makasaysayang ruta ng paglalakbay patungo sa mga banal na lugar—sa pangalan ng 14-na-buwang-gulang na apo ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang pilgrim na ito ay hindi nakalimutan ang pinakabatang miyembro ng pamilya ng martir na lider, at sa pamamagitan ng kanyang kilos, ipinakita niya na ang pagmamahal at katapatan sa martir na lider at sa kanyang pamilya ay umaabot sa bawat sulok ng pagtitipon ng Arba'in.
Ang 14-na-buwang-gulang na apo, na ang pangalan ay iniulat na si Zahra Mohammadi Golpayegani, ay nagkamartir kasama ng kanyang lolo at ng iba pang mga miyembro ng kanyang pamilya sa panahon ng pag-atake ng Amerika at Israel na kumitil sa buhay ng martir na lider. Ang kanyang pagkawala ay isang malaking dagok sa pamilya ng martir na lider at sa buong bansa, ngunit ang kanyang alaala ay patuloy na nabubuhay sa mga puso ng mga mananampalataya, na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng mga kilos tulad ng paglalakad sa Tariq al-Mashayah sa kanyang pangalan.
Ang kilos na ito ay nagpapakita ng lalim ng koneksyon sa pagitan ng mga pilgrim at ng pamilya ng martir na lider, at ang kanilang pagnanais na parangalan ang kanyang alaala at ang alaala ng kanyang mga mahal sa buhay sa bawat hakbang ng kanilang espiritwal na paglalakbay. Ito ay isang patunay na ang diwa ng Karbala at ang mensahe ng paglaban at katarungan na ipinaglaban ng martir na lider ay patuloy na nabubuhay sa mga puso ng mga mananampalataya, at ang kanilang pag-ibig sa kanya ay patuloy na magbibigay-inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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