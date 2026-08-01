Video| Isang Larawan ng Pananabik...

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isang Larawan ng Pananabik... — Ang mga Pusong Hindi Mapakali ng mga Pilgrim ng Arba'in sa Kanilang Unang Paglalakbay Nang Wala ang Martir na Lider.
Mga larawan ng pananabik ng mga pusong hindi mapakali para sa martir na lider ng Rebolusyon sa daan ng prusisyon ng Arba'in ngayong taon, sa kanyang pagkawala. Ang mga pilgrim sa Arba'in, habang sila ay naglalakad patungo sa Karbala, ay dala-dala ang alaala ng martir na lider sa kanilang mga puso. Ang kanilang mga panalangin at luha ay sumasabay sa kanilang mga hakbang, na nagpapakita ng lalim ng kanilang pagmamahal at pananabik sa kanya. Ang kanyang pagkawala ay isang malaking dagok, ngunit ang kanyang pamana ng paglaban at katarungan ay patuloy na nabubuhay sa bawat pilgrim na naglalakbay sa landas ng pag-ibig at debosyon.
Sa unang pagkakataon mula nang ang martir na lider ay pumanaw, ang milyun-milyong pilgrim ng Arba'in ay naglalakad sa mga lansangan ng Iraq nang wala ang kanyang pisikal na presensya. Gayunpaman, ang kanyang espiritu ay tila nasa bawat hakbang, sa bawat sigaw ng "Labbaik ya Hussain," at sa bawat luha na pumapatak para sa mga martir ng Karbala at para sa kanya. Ang mga pilgrim ay may dalang mga larawan ng martir na lider, at ang kanyang pangalan ay binibigkas sa mga panalangin kasama ng mga pangalan ng mga Imam, na nagpapakita na ang kanyang alaala ay naging isang mahalagang bahagi ng debosyon ng Arba'in.
Ang pananabik na ito ay hindi lamang isang personal na damdamin kundi isang kolektibong karanasan na nag-uugnay sa mga pilgrim sa isa't isa at sa kanilang martir na lider. Sa mga caravans at mga istasyon ng pahinga, ang mga kwento ng kanyang buhay, ang kanyang karunungan, at ang kanyang mga sakripisyo ay ibinabahagi, na nagpapalakas ng kanilang pangako na ipagpatuloy ang kanyang landas. Ang kanyang pagkawala ay tila nagbigay ng bagong kahulugan sa kanilang paglalakbay, na ginagawa itong hindi lamang isang paggunita ng pagkamartir ni Imam Hussein kundi isang panata na ang mga mithiin ng paglaban at katarungan na kanyang ipinaglaban ay mananatiling buhay sa kanilang mga puso at sa kanilang mga aksyon.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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