Video| Kasalukuyan; Banal na Najaf | Ang Kapaligiran ng Dambana ni Amir al-Mu'minin Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kasalukuyan; Banal na Najaf | Ang Kapaligiran ng Dambana ni Amir al-Mu'minin Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan) Apat na Araw Bago ang Arba'in ni Imam Hussein.
Apat na araw bago ang Arba'in ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan), ang Dambana ni Imam Ali sa Banal na Najaf ay puno ng espiritwal na kapaligiran at debosyon. Ang mga pilgrim mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagtipon upang gunitain ang pagkamartir ni Imam Hussein at ipagpatuloy ang kanyang mensahe ng paglaban at katarungan, habang ang mga lansangan at mga pasilyo ng dambana ay puno ng mga panalangin at pagluluksa.
#Dapat_Tayong_Bumangon
...........
328
Your Comment