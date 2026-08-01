Video| Panawagan para sa Ikatlong Pandaigdigang Kaganapan na "Nahnu Abna' al-Husayn (a)"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Panawagan para sa Ikatlong Pandaigdigang Kaganapan na "Nahnu Abna' al-Husayn (a)"
Ang Arbaeen ay hindi lamang isang ruta, ito ay isang midya na kasinglawak ng mga hakbang ng milyun-milyong nagmamahal...
Ang ikatlong pandaigdigang kaganapan na "Nahnu Abna' al-Husayn (a)" ay nag-aanyaya sa inyo na isalaysay ang mga walang-hanggan at natatanging tanawin ng epiko ng Arbaeen.
Mga Kategorya ng Kaganapan:
Larawan: Propesyonal, Mobile, at Serye ng Larawan
Video: Ulat, Dokumentaryo, at Vlog
Artipisyal na Katalinuhan: Mga makabagong likha (Larawan, Video, Audio)
Podcast
Espesyal na Kategorya:
1. Ang Aming Martir na Lider sa Landas ni Husayn (a) (Pagpaparangal sa Martir na Lider)
2. Isang Mundo sa Yakap ni Husayn (a) (Ang Karangyaan ng Presensya ng mga Pandaigdigang Pilgrim)
Kasama ang mahahalagang premyong salapi at di-salapi na may pandaigdigang paghuhukom.
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