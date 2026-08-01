Video| Pagsisimula ng Alon ng Pagbabalik ng mga Pilgrim sa pamamagitan ng Khosravi Border

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagsisimula ng Alon ng Pagbabalik ng mga Pilgrim sa pamamagitan ng Khosravi Border; Higit 16,000 ang Bumalik sa Unang Araw, Inaasahan ang Pagdagsa ng Milyun-milyon.
Mula kaninang madaling-araw hanggang sa kasalukuyang oras, 16,000 pilgrim ang matagumpay na nakabalik sa bansa sa pamamagitan ng Khosravi border crossing sa lalawigan ng Kermanshah . Ito ang simula ng inaasahang malawakang pagbabalik ng milyun-milyong pilgrim na dumalo sa mga seremonya ng Arba'in sa Iraq.
Ang Khosravi border ay naging isa sa pinakamahalagang daanan para sa mga pilgrim ngayong taon, kung saan tinatayang 60 hanggang 70 porsyento ng mga Iranian pilgrim ang gumagamit ng rutang ito sa pamamagitan ng lalawigan ng Kermanshah . Mula sa simula ng operasyon ng Arba'in, mahigit 520,000 na tawiran ang naitala sa hangganang ito , na nagpapakita ng napakalaking pagtanggap ng mga pilgrim sa pasilidad na ito . Ang hangganang ito ay nag-aalok ng pinakamaikling ruta mula sa karaniwang hangganan patungo sa Karbala, kung saan matatagpuan ang banal na dambana ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) .
Upang mapadali ang napakalaking daloy ng mga tao, ang mga awtoridad ay nagpatupad ng malawakang hakbang sa imprastraktura at serbisyo. Kabilang dito ang 100 gates para sa pagdating at pag-alis upang mapabilis ang pagtawid , at ang pagpapalawak ng mga canopy sa 26,000 square meters upang maprotektahan ang mga pilgrim mula sa matinding init habang sila ay dumadaan sa terminal . Bukod pa rito, isang parking capacity na humigit-kumulang 300,000 sasakyan ang inihanda sa unang pagkakataon sa hangganang ito , kasama ang pag-deploy ng daan-daang mga medical caravan at first aid station sa buong ruta upang matiyak ang kaligtasan ng mga pilgrim.
Habang nagsisimula ang pangunahing alon ng pagbabalik, ang mga opisyal ay nagbigay-diin sa kahalagahan ng pamamahala sa oras ng paglalakbay upang maiwasan ang pagsisikip. Ang mga serbisyo sa hangganan ay inaasahang magpapatuloy nang walang tigil upang mapaunlakan ang milyun-milyong pilgrim na babalik sa mga darating na araw . Ang maayos na pagbabalik na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na pamahalaan ang isa sa pinakamalaking taunang relihiyosong pagtitipon sa mundo, na nagpapakita ng dedikasyon ng Iran sa paglilingkod sa mga pilgrim ni Imam Hussein.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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