Video| Kuwento ni Ghalibaf Kung Paano Nabuo ang Isang Larangan na Tinatawag na "Kalye"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kuwento ni Ghalibaf Kung Paano Nabuo ang Isang Larangan na Tinatawag na "Kalye" sa Ikatlong Digmaang Ipinataw.
Sa kanyang mga pahayag tungkol sa Ikatlong Digmaang Ipinataw (tinukoy din bilang Digmaang Ramadan o 40-araw na Digmaan), inilarawan ni Mohammad Bagher Ghalibaf, ang Tagapagsalita ng Parlamento at pinuno ng negotiating team ng Iran, kung paano ang "kalye" (mga lansangan)—na kumakatawan sa popular na mobilisasyon at pambansang pagkakaisa—ay naging isang larangan ng labanan mismo, na kasinghalaga ng military front at diplomacy.
Ayon kay Ghalibaf, ang Ikatlong Digmaang Ipinataw ay hindi lamang isang military confrontation kundi isang komprehensibong digmaan laban sa Iran. Sa digmaang ito, ang "kalye" ay lumitaw bilang isang "pananggalang panlipunan" para sa bansa, na nagsisilbing pangunahing suporta para sa military front.
Binigyang-diin ni Ghalibaf na ang pakikilahok ng mga tao sa mga lansangan ay hindi basta-basta; ito ay isang "pinagpalang pagbangon"—isang direktang tugon sa panawagan ng martir na lider. Sa loob ng halos 50 gabi, ang mga tao ay nanatili sa mga lansangan, na lumilikha ng isang larangan ng popular na paglaban na nagbigay-daan sa military at diplomatic fronts na kumilos nang may lakas at awtoridad.
Ipinaliwanag ni Ghalibaf na ang estratehikong triad na ito—"Miyadan (Larangan ng Digmaan), Khiyaban (Kalye), at Diplomasi"—ay naging isang mabisang mekanismo ng pagpigil at paglaban. Ang "kalye" ay hindi lamang isang pisikal na espasyo kundi isang simbulo ng pambansang kalooban at panlipunang pagkakaisa, na nagpapatunay na ang tagumpay ay nakakamit sa pamamagitan ng pagtitiis at pagkamartir, at ang mga tao ang nagbibigay ng lakas sa likod ng bawat tagumpay sa larangan ng digmaan at diplomasya.
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