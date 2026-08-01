Video| Awit ng Suporta para sa Palestine ang Umalingawngaw sa Korte ng Stuttgart

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Awit ng Suporta para sa Palestine ang Umalingawngaw sa Korte ng Stuttgart.
Ang mga aktibista ng grupong "Ulm 5" ay nagsagawa ng isang awit bilang suporta sa Palestine sa kanilang paglilitis sa korte ng Stuttgart, Germany, na ginawang isang eksena ng pagkakaisa sa mga mamamayang Palestinian ang silid ng hukuman. Ang mga aktibistang ito ay nasa ilalim ng paglilitis dahil sa kanilang mga protesta laban sa mga aktibidad ng kumpanya ng armas na "Elbit Systems" at sa kanilang pagkondena sa mga krimen ng rehimeng Zionist sa Gaza Strip.
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