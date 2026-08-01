Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Arab Media Activist: Binago ng Iran ang mga Equation ng Rehiyon sa Pamamagitan ng Militar na Lakas Nito; Isang Matinding Pagpuna sa Kalagayan ng Mundo ng Arab.
Isang Arab media activist, sa paghahambing ng armadong pwersa ng Iran sa mga hukbo ng mga Arabong bansa, ay pinuri ang pagganap ng Iran sa mga pag-unlad sa rehiyon at matinding pinuna ang kalagayan ng mundo ng Arab. Ayon sa kanya, ang Iran ay nagpakita ng isang kahanga-hangang antas ng military capability at strategic vision, na nagbigay-daan sa bansa na baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa Gitnang Silangan at hamunin ang mga interes ng mga pangunahing kapangyarihan.
Sinabi niya: "Naging isang bansa tayo na kinukutya ng ibang mga bansa; hindi relihiyon, hindi dangal, at hindi karangalan ang nagtulak sa atin upang kumilos." Ang kanyang mga salita ay sumasalamin sa lumalaking pagkabigo ng maraming Arabo sa kanilang mga pamahalaan, na sa kabila ng kanilang yaman at mapagkukunan, ay nabigo na bumuo ng malalakas na hukbo at ipagtanggol ang kanilang mga interes laban sa mga panlabas na banta.
Binigyang-diin ng aktibista na ang mundo ng Arab ay naging isang passive na manonood sa mga pag-unlad sa rehiyon, na umaasa sa mga panlabas na kapangyarihan upang protektahan ang kanilang seguridad sa halip na bumuo ng kanilang sariling mga kakayahan. Ang kanyang mga pahayag ay isang panawagan sa mga Arabo na muling isaalang-alang ang kanilang mga patakaran at magsikap na bumuo ng isang malakas at independiyenteng puwersa na may kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at harapin ang mga hamon ng modernong panahon.
...........
328
Your Comment