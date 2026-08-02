Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga pag-atake ng mga mananakop na Zionist sa Nabatieh, nagdulot ng pinsala sa mahigit 11,000 residential unit
Batay sa estadistika na inilabas ng pahayagang Al-Akhbar ng Lebanon, ang mga pag-atake ng Zionist regime sa lugar ng Nabatieh sa timog Lebanon ay sumira o nagpinsala sa mahigit 11,489 residential at commercial units.
Beirut – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang Al-Akhbar ng Lebanon noong Linggo, na binanggit ang datos ng lokal na konseho ng Nabatieh at koordinasyon sa Ministry of Migrants ng Lebanon, ay nag-ulat ng malawakang pagkawasak at pinsala sa imprastraktura ng lugar na ito. Batay sa ulat na ito, mula Marso 2 hanggang Hulyo 31, ang airstrike at artillery attacks ng Zionist regime sa lungsod ng Nabatieh at sa mga karatig nayon nito, kabilang ang apat na pangunahing distrito at pitong karatig nayon, ay nagresulta sa pinsala sa 11,489 residential at commercial units. Ayon sa mga ulat, 935 residential units ang ganap na nawasak, 854 units ang hindi matitirahan, at ang natitirang mga unit ay nagtamo ng bahagya at katamtamang pinsala. Ang iba't ibang bahagi ng pampublikong imprastraktura kabilang ang mga network ng tubig, kuryente, alkantarilya, at mga medical center ay nagtamo rin ng malubhang pinsala.
Ang estadistikang ito ay inilabas sa panahon na ang lungsod ng Nabatieh sa timog Lebanon sa mga nakalipas na buwan ay paulit-ulit na tinarget ng mga pag-atake ng Zionist regime. Ang hukbo ng Lebanon ay nagpahayag din noong Linggo na ang mga pwersang Israeli ay sistematikong patuloy na sinisira ang mga tirahan at binobomba ang iba't ibang lugar sa timog Lebanon. Batay sa opisyal na estadistika ng Lebanon, mula noong Marso 2 hanggang ngayon, ang mga pag-atake ng Israel sa bansang ito ay nag-iwan ng hindi bababa sa 4,330 patay, 12,236 sugatan, at higit sa isang milyong lumikas. Hanggang Agosto 2, 2026, ang hukbo ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa estadistikang ito.
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