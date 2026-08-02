Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga detalye ng barkong tinarget sa Strait of Hormuz
Ipinapakita ng satellite data na ang isang barkong may dalang liquefied natural gas, habang dumadaan sa timog na ruta ng Strait of Hormuz, ay tinamaan ng isang projectile.
Ang kargamento ng tanker na may pangalang "Gaslog Shangal" at bandila ng Bermuda ay LNG ng Qatar, at pinatay nito ang positioning system nito habang dumadaan sa iligal na rutang ito.
Kaninang umaga, ang isang barko sa timog na ruta ng Strait of Hormuz sa tubig ng Oman sa 11 milya hilagang-silangan ng Lima (sa Oman) ay tinarget.
Oman – United Kingdom Maritime Trade Operations – Isang tanker na may dalang kargamento ng liquefied natural gas kaninang madaling-araw sa tubig ng Oman malapit sa "Lima" port ay tinamaan ng isang projectile. Ang sasakyang-dagat na ito, na may pangalang "Gaslog Shangal" at bandila ng Bermuda, ay may dalang kargamento ng LNG ng Qatar at, ayon sa mga mapagkukunang may alam, ay pinatay ang positioning system nito habang dumadaan sa iligal na rutang ito. Batay sa satellite data, ang barkong ito sa timog na ruta ng Strait of Hormuz – isang daang-dagat na bago ang digmaan ay humigit-kumulang 20 porsyento ng langis at gas sa mundo ang dumadaan dito – ay tinarget sa 11 milya hilagang-silangan ng Lima.
Ang United Kingdom Maritime Trade Operations ay nag-ulat din kaninang madaling-araw ng pagtanggap ng mga ulat tungkol sa isang security incident para sa isang tanker sa lugar na ito. Ang pangyayaring ito ay naganap sa panahon na ang Strait of Hormuz mula noong kalagitnaan ng Hulyo at matapos ang paglabag ng Amerika sa memorandum of understanding ay epektibong isinara at ang pagdaan dito ay lubhang nabawasan. Ipinahayag ng Iran na bubuksan nito ang kipot na ito lamang para sa mga barkong hindi nauugnay sa Amerika at mga kaalyado nito at ang mga ruta ng pagdaan ay nasa ilalim ng kontrol nito. Gayunpaman, ang ilang mga tanker, sa pamamagitan ng pag-off ng kanilang mga positioning system, ay sumusubok na dumaan sa daang ito.
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