Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington Post: Mga bansa sa Gulpo, sa pamumuno ng Qatar, tumututol sa muling pagsisimula ng digmaan sa Iran
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang Washington Post, na binanggit ang isang matataas na opisyal ng pamahalaan ng Amerika, ay nag-ulat na ang mga bansa ng Gulf Cooperation Council, lalo na ang Qatar, ay nagpapahayag ng matinding pagsalungat sa mga plano ng Washington para sa muling pagsisimula ng malawakang military attacks laban sa Iran. Batay sa ulat na ito, ang mga opisyal ng Arab sa Persian Gulf, na sa mga nakalipas na buwan ay naharap sa mga retaliatory attacks ng Iran sa mga pasilidad ng enerhiya, pang-ekonomiyang imprastraktura, at mga military base ng Amerika sa kanilang teritoryo, ay nag-aalala tungkol sa pagiging isang bagong larangan ng digmaan ng rehiyon at pagdidiin ng kawalang-tatag.
Mula nang magsimula ang malawakang airstrike ng Amerika noong kalagitnaan ng Hulyo, ang ilang mga bansa kabilang ang Qatar, UAE, at Kuwait ay nakaranas ng lumalaking presyon mula sa Tehran; kabilang ang drone at missile attacks sa mga kritikal na pasilidad, pagkagambala sa air traffic, at pagtigil ng pagdaan ng mga tanker sa Strait of Hormuz. Isang mapagkukunang may alam ang nagsabi sa Washington Post na "malinaw na ipinaalam ng mga bansa sa Persian Gulf kay Trump na hindi sila sasama sa landas ng military escalation at nananawagan para sa mabilis na pagbabalik sa diplomasya at kasunduan sa tigil-putukan." Naniniwala rin ang mga analista na ang Qatar at iba pang Arab na kaalyado, sa pagbibigay-priyoridad sa economic stability at energy security, ay wala nang ganang gumastos para sa isang mahaba at walang-tagumpay na digmaan.
..........
328
Your Comment