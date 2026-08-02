Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Jordan, nagbabala sa Iraq: Kung atakehin ng mga armadong grupo, sasagot kami nang may puwersang militar
Isang opisyal na mapagkukunan ng Jordan ang nagpahayag na ang Amman ay nagbabala sa Baghdad na sa kaganapan ng anumang pag-atake ng mga armadong grupo ng Iraq sa teritoryo ng Jordan, sila ay haharap sa military response.
Ayon sa mapagkukunang ito, ang Jordan ay nagbahagi rin ng impormasyon tungkol sa mga posibleng plano ng mga grupong ito na i-target ang kanilang teritoryo sa Iraq at hinimok ang pamahalaan ng Baghdad na gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang pigilan ang mga armadong grupong ito at maiwasan ang anumang security tensions.
Amman – Ahensyang Balita ng Reuters – Isang opisyal na mapagkukunan mula sa Ministry of Foreign Affairs ng Jordan noong Linggo, Agosto 2, 2026, ay nagpahayag na ang Amman ay nagbabala sa pamahalaan ng Iraq na sa kaganapan ng anumang pag-atake mula sa mga armadong grupo na nakabase sa teritoryo ng Iraq sa Jordan, ang bansang ito ay haharap sa mapagpasiyang military response. Ang babalang ito ay inilabas kasunod ng pagtaas ng mga tensyon sa rehiyon at pag-aalala ng Jordan na ang teritoryo nito ay maging target ng mga retaliatory attacks ng mga proxy group ng Iran.
Batay sa ulat na ito, ang Jordan ay nagbahagi rin ng impormasyon tungkol sa mga posibleng plano ng mga grupong ito na i-target ang mga military at security facility nito sa Baghdad at hinimok ang pamahalaan ng Iraq na gumawa ng mga kinakailangang preventive measures upang pigilan ang mga armadong grupong ito at maiwasan ang anumang security tensions sa magkakasamang hangganan. Ang babalang ito ay ginawa sa panahon na ang Jordan ay nagho-host ng humigit-kumulang 4,000 sundalong Amerikano at ang mga kamakailang missile at drone attacks ng Iran sa mga base ng Amerika sa teritoryo ng Jordan ay lubhang nagpataas ng mga security alalahanin ng bansang ito.
Dapat tandaan na ang pamahalaan ng Iraq ay dati nang, sa isang opisyal na pahayag, kinondena ang anumang paggamit ng teritoryo nito para sa pag-atake sa mga kalapit na bansa at idiniin ang pangako nito sa pagpapanatili ng seguridad ng mga hangganan at pagpigil sa mga pagalit na aksyon. Gayunpaman, ang mga armadong grupo sa ilalim ng pangalang "Islamic Resistance ng Iraq," na ang ilan sa kanila ay kaanib sa Hashd al-Sha'bi, mula nang magsimula ang pagdidiin ng digmaan sa Iran, ay nagsagawa ng ilang pag-atake laban sa mga interes ng Amerika sa rehiyon kabilang ang mga military base sa Jordan. Hanggang Agosto 2, 2026, ang pamahalaan ng Iraq ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa babalang ito ng Jordan.
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