Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New York Times: Ang Amerika ay nasa landas ng estratehikong pagkabigo sa digmaan laban sa Iran
Ang pahayagang New York Times, sa isang analitikal na ulat, ay nagpahayag na ang mga kaalyado ng Amerika ay nag-aalala na ang kawalan ng kakayahan ng Washington na gawing pangmatagalang pagbabago sa Iran ang mga military attacks ay maaaring nagsiwalat ng mga estruktural na kahinaan ng Estados Unidos; isang isyu na sinamahan ng pagtanggap ng Russia at China. Bukod dito, ang hukbo ng Amerika ay nahaharap sa matinding kakulangan ng mga pangunahing bala at ang mga idineklarang layunin ay hindi rin nakamit.
Sa kabilang panig, ang Iran ay mas determinado kaysa dati na ituloy ang mga depensibong programa nito at hawak ang operational control sa Strait of Hormuz. Ang sitwasyong ito ay naglalagay sa parehong Estados Unidos at Israel sa isang mas mahinang posisyon at nagdulot ng mga hindi pagkakasundo at pag-iibigan ng sisi sa pagitan ng Washington at Tel Aviv.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang New York Times, sa isang pagsusuri ng limang-buwan na digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran, ay nagbabala na ang Estados Unidos ay nasa bingit ng isang "estratehikong pagkabigo." Batay sa ulat na ito, ang mga kaalyado ng Washington sa rehiyon ay umabot sa konklusyon na ang malawakang military attacks ay hindi lamang nabigo na magpahina sa Iran, kundi nagsiwalat din ng mga nakatagong estruktural na kahinaan ng Amerika at ang Russia at China ay sinasamantala rin ang sitwasyong ito sa kanilang pabor.
Ayon sa ulat ng pahayagang ito, ang missile at drone arsenal ng Iran ay nananatiling nakatayo at ang Tehran, sa pagpapanatili ng operational control sa Strait of Hormuz, ay nagawang baguhin ang mga ekwasyon ng rehiyon sa pabor nito. Sa kabilang banda, ang hukbo ng Amerika, sa 65 porsyentong pagbaba ng mga reserba ng Patriot defense missiles at matinding pagbaba ng offensive munitions, ay nahaharap sa seryosong hamon sa pagpapanatili ng kakayahang pagpigil nito, at ang mga paunang layunin tulad ng pagbagsak ng sistema o kumpletong pagkawasak ng nuclear program ng Iran ay hindi lamang nakamit, kundi sinamahan din ng matalino at mas matitinding reaksiyon ng Tehran. Ang sitwasyong ito ay humantong sa mga hayagang hindi pagkakasundo sa pagitan ng Washington at Tel Aviv at ang mga opisyal ng dalawang panig ay nagbibintang sa isa't isa. Ang pagsusuring ito ay inilabas sa panahon na ang mga kamakailang survey sa Amerika ay nagpapakita na 64 porsyento ng mga mamamayan ng bansang ito ay itinuturing na walang halaga ang digmaan sa Iran. Hanggang Agosto 2, 2026, ang White House at ang Department of State ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagsusuring ito.
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