Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Robert Malley: Si Trump ay nababagot sa paglaban ng Iran
Nangungunang negosyador ng Amerika sa JCPOA agreement:
Ang Tehran ay hindi pumayag na sumuko sa military pressure at ito ang dahilan ng pagkabagot ni Donald Trump.
Ang administrasyon ni Biden ay dapat bumalik sa JCPOA mula pa sa simula.
Nakarating ako sa konklusyon na ang anumang pangungusap na nais hulaan ang hinaharap at naglalaman ng pangalan ni Trump ay walang saysay.
Ang pagpapatuloy ng digmaan ay magkakaroon ng napakabibigat na gastos para sa Amerika.
Nakilala ng Iran ang mga pang-ekonomiya at military na kahinaan ng Amerika at kung magpapatuloy ang digmaan, sasamantalahin nito ang mga ito.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Robert Malley, dating nangungunang negosyador ng Amerika sa nuclear agreement na JCPOA, sa panayam sa programang "France 24," sa matinding pagpuna sa military approach ni Donald Trump sa Iran, ay nagdiin na ang Tehran, sa pagpapanatili ng mga estratehikong posisyon nito, ay naglagay sa Washington sa isang dead end na ang paglabas dito ay hindi posible nang walang pagtanggap ng mabibigat na gastos. Si Malley, sa pagtukoy sa pagkabigo ng limang-buwan na airstrike na pilitin ang Iran na umatras, ay inilarawan ang sitwasyong ito bilang "pagkabagot" ni Trump.
Si Malley, na dati ay nagsilbi bilang espesyal na kinatawan ng Amerika sa mga usapin ng Iran, sa pag-alala sa estratehikong pagkakamali ng unilateral na pag-alis ng Amerika mula sa JCPOA, ay nagpahayag na ang administrasyon ni Biden ay dapat ding bumalik sa kasunduang ito mula pa sa simula. Sa paglalarawan din sa kasalukuyang estratehiya ng White House bilang "isang patakarang hindi naaayon sa mga katotohanan sa larangan ng Iran," kinilala niya na nakilala ng Iran ang mga pang-ekonomiya at military na kahinaan ng Amerika at kung magpapatuloy ang digmaan, sasamantalahin nito ang mga mahihinang puntong ito. Si Malley, na itinuturing na walang saysay ang pagsasalita tungkol sa pag-uugali ni Trump, ay nagbabala na ang pagpapatuloy ng prosesong ito, sa halip na matiyak ang seguridad, ay magpapataw ng hindi mapapalitang mga gastos sa ekonomiya at kakayahang depensiba ng Amerika. Hanggang Agosto 2, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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