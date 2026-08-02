Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kontrobersyal na mga post ni Trump; pag-aangkin sa ekonomiya ng Iran hanggang sa pangarap ng pagsasanib ng Venezuela at Greenland
Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa pagpapatuloy ng paglalathala ng mga larawang ginawa gamit ang artificial intelligence at mga retorika ng pagmemensahe sa network na "Truth Social," sa pamamagitan ng paglalathala ng mga tsart ng pagbabagu-bago ng pera sa Iran, ay nag-claim ng pagsisikap na sirain ang pambansang pera ng Iran; isang hakbang na itinuturing ng mga eksperto bilang isang kasangkapan para sa psychological war at pagtakip sa mga military failures at inflationary pressure sa ekonomiya ng Amerika sa bisperas ng midterm elections.
Ang pangulong mahilig sa digmaan ng Amerika, sa pagpapatuloy ng kanyang mga kontrobersyal na post, ay naglabas ng iba pang graphic images na may military themes, campaign slogan na "Trump 2028," pag-aangkin ng pag-target sa mga barko ng Iran, at mga diumano'y plano tungkol sa Venezuela at Greenland; mga pag-uugali na nagpukaw ng maraming reaksiyon tungkol sa mga interbensyonistang diskarte ng Washington.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Sabado, Agosto 1, 2026, sa paglalathala ng isang serye ng mga kontrobersyal na post sa social network na "Truth Social," ay muling naglunsad ng mga bagong paratang laban sa Iran at iba pang mga bansa sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga artificial intelligence images at matatalas na retorika. Sa paglalathala ng mga tsart ng pagbabagu-bago ng pera sa Iran, inangkin niya na "ang ekonomiya ng Iran ay bumabagsak" at itinuring ito bilang tagumpay ng kanyang maximum pressure policies. Tinasa ng mga independiyenteng economic expert ang paratang na ito bilang "psychological war" at "isang pagtatangka na takpan ang mga military failures"; lalo na't ang inflation sa Amerika ay umabot din sa pinakamataas na antas nito sa nakalipas na dalawang taon at ang presyo ng gasolina sa bisperas ng midterm elections ay nakaranas ng malaking pagtaas.
Sa pagpapatuloy ng mga kontrobersyal na post na ito, naglabas din si Trump ng iba pang graphic images na may military themes kabilang ang pagkawasak ng mga Iranian vessels at ang campaign slogan na "Trump 2028." Bukod dito, sa pamamagitan ng muling paglalathala ng mga larawan ng bandila ng Estados Unidos sa ibabaw ng Venezuela at Greenland, muling idiniin niya ang kanyang pangarap na isama ang mga teritoryong ito sa Amerika. Ang mga pag-uugaling ito ay hinarap ng malawakang reaksiyon sa media at social networks at tinasa ng mga political observer bilang tanda ng mga interbensyonista at destabilizing na diskarte ng Washington sa rehiyon at mundo. Hanggang Agosto 2, 2026, ang White House at ang Department of State ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga post na ito.
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