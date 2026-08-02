Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Babala ni Marandi sa mga bansa sa Persian Gulf: Ngayong gabi ang huling gabi ng normal na buhay
Seyyed Mohammad Marandi:
Batay sa mga pahayag ng administrasyon ni Trump, tila napakalamang na pagkatapos ng mga buwan ng brutal na banta, ang gabing ito ang huling gabi ng normal na buhay sa Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, at UAE, at malamang sa Oman.
Kung ang mga pag-atake laban sa mga sibilyang imprastraktura ng Iran ay isagawa, ang mga kritikal na imprastraktura ng mga kasabwat na rehimeng ito - kasama ang imprastraktura ng Zionist regime at malamang ng Jordan - ay mawawasak. Hinihiling sa mga residente ng mga bansang ito na agarang maghanda para sa paglikas.
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