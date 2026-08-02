Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Al-Mayadeen: Ang mga separatistang grupo ay nagpaplano ng pag-atake sa Iran
Ang direktor ng opisina ng Al-Mayadeen network sa Baghdad ay nag-ulat na batay sa nakuhang impormasyon, ang mga separatistang grupo na nasa teritoryo ng Iraq ay naghahanda at nagpaplano na magsagawa ng mga operasyon laban sa Islamic Republic of Iran.
Baghdad – Al-Mayadeen network – Ang direktor ng opisina ng network na ito sa Baghdad noong Linggo, Agosto 2, 2026, ay nag-ulat na batay sa field information at mga mapagkukunang may alam, ang mga separatistang grupo na nakabase sa Kurdistan Region ng Iraq at mga lugar sa hangganan ay nagpahigpit ng kanilang mga aktibidad upang magsagawa ng mga operasyon laban sa Islamic Republic of Iran. Ang mga paggalaw na ito ay ginagawa sa panahon na sa mga nakalipas na araw, ang missile attacks ng Iran sa mga punong-tanggapan ng mga grupong ito sa Sulaymaniyah, Iraq ay tumaas at hindi bababa sa isa sa mga ito ang nagresulta sa pagkamatay ng 8 miyembro ng grupong Komala sa Sulaymaniyah.
Batay sa ulat na ito, ang mga kamakailang pulong ng mga pinuno ng mga separatistang grupo sa Erbil, Iraq ay may pokus na "pagyamanin ang armadong pakikibaka" laban sa Iran at kasabay nito, ang mga ulat ay nagpapahiwatig ng pagkonsulta ng ilan sa mga grupong ito sa mga opisyal ng Amerika tungkol sa posibleng pag-atake sa mga security forces ng Iran. Kinilala rin ng mga mapagkukunan na malapit sa mga grupong ito na sila ay nangangailangan ng suporta at security guarantees mula sa Amerika para sa anumang aksyon. Ang mga pagbabagong ito ay naitala sa panahon na si Donald Trump noong Huwebes sa panayam sa Reuters ay nagpahayag ng suporta sa pag-atake ng mga grupong Kurdish sa Iran. Hanggang Agosto 2, 2026, ang pamahalaan ng Iraq at ang mga opisyal ng Kurdistan Region ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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