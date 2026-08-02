Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang imprastraktura ng tubig ng Amerika ay na-hack
Inihayag ng estado ng Michigan noong Sabado na ang 9 na sistema ng tubig ng estado na ito ay tinarget ng cyber attacks.
Ang mga pag-atakeng ito ay naganap wala pang isang linggo matapos ang mga opisyal ng Minnesota ay nag-ulat ng pag-target sa higit sa 30 sistema ng tubig sa estadong ito.
Sa Minnesota, ang bayan ng Braham ay hiniling sa mga residente na bawasan ang pagkonsumo ng tubig sa loob ng ilang oras; dahil ang mga umaatake, sa pamamagitan ng pag-target sa operational controls, ay pinatigil ang well at treatment system.
Batay sa ulat ng New York Times, ang mga pag-atakeng ito ay nakaapekto sa hindi bababa sa pitong estado at maaaring ang saklaw nito ay mas malawak.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang mga opisyal ng estado at pederal ng Amerika noong Sabado, Agosto 1, 2026, ay nag-ulat ng isang bagong alon ng cyber attacks laban sa imprastraktura ng tubig ng bansang ito. Batay sa mga inilabas na ulat, hindi bababa sa 9 na sistema ng tubig sa estado ng Michigan ang tinarget, at ang mga pag-atakeng ito ay naganap wala pang isang linggo matapos ang pag-target sa higit sa 30 sistema ng tubig sa estado ng Minnesota. Sa bayan ng "Braham," hiniling sa mga residente na bawasan ang pagkonsumo ng tubig, dahil ang mga umaatake, sa pamamagitan ng pag-target sa operational controls, ay pinatigil ang well at treatment system.
Ang New York Times ay nag-ulat din na ang mga pag-atakeng ito ay nakaapekto sa hindi bababa sa pitong estado at maaaring ang saklaw nito ay mas malawak. Samantala, ang hacking group na "Hanzalah," sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay umako ng responsibilidad sa pag-hack ng mga pasilidad ng tubig ng California at idineklara na ang operasyong ito ay ginawa bilang tugon sa mga pag-atake ng Amerika sa imprastraktura ng tubig ng Iran. Nagbabala ang grupong ito na ang anumang aksyon laban sa Iran ay haharap sa katumbas na tugon sa larangan ng mga kritikal na imprastraktura. Sinabi ng mga opisyal ng Amerika na ang mga paunang ebidensya ay nagpapahiwatig ng posibleng papel ng Iran, ngunit ang imbestigasyon para sa pangwakas na konklusyon ay nagpapatuloy pa rin. Hanggang Agosto 2, 2026, ang White House at ang Department of Homeland Security ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pag-atakeng ito.
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