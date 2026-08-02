Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bagong hamon sa pag-aangkin ng seguridad ng Washington; cyber attacks sa imprastraktura ng US
Habang ang administrasyon ni Donald Trump ay nag-aangkin ng superyoridad at hindi matatagusan ng Amerika sa larangan ng seguridad, ang cyber attacks sa imprastraktura ng tubig ng bansang ito at ang pag-target sa humigit-kumulang 40 sistema sa Michigan at Minnesota ay muling nagsiwalat ng kahinaan ng mga kritikal na imprastraktura ng Estados Unidos.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang mga opisyal ng mga estado ng Michigan at Minnesota noong Biyernes at Sabado ay nag-ulat ng pag-target sa humigit-kumulang 40 sistema ng tubig sa dalawang estadong ito. Sa Michigan, 9 na sistema ng tubig at sa Minnesota, higit sa 30 sistema ang tinarget ng cyber attacks. Sa bayan ng Braham, ang mga umaatake, sa pamamagitan ng pag-target sa operational controls, ay pinatigil ang well at treatment system. Ang mga pag-atakeng ito, na nakaapekto sa hindi bababa sa pitong estado, ay naganap sa panahon na ang administrasyon ni Trump ay paulit-ulit na nagdiin sa hindi matatagusan ng mga kritikal na imprastraktura ng Amerika.
Ang hacking group na "Hanzalah," sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay umako ng responsibilidad sa mga pag-atakeng ito at idineklara na ang operasyong ito ay ginawa bilang tugon sa mga pag-atake ng Amerika sa imprastraktura ng tubig ng Iran. Nagbabala ang grupong ito na ang anumang aksyon laban sa Iran ay haharap sa katumbas na tugon sa larangan ng mga kritikal na imprastraktura. Sinabi ng mga opisyal ng Amerika na ang mga paunang ebidensya ay nagpapahiwatig ng posibleng papel ng Iran, ngunit ang imbestigasyon para sa pangwakas na konklusyon ay nagpapatuloy pa rin. Hanggang Agosto 2, 2026, ang White House at ang Department of Homeland Security ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pag-atakeng ito.
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