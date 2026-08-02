Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ulat ng CNN tungkol sa paghihirap ni Trump na maghanap ng paraan upang makalabas sa digmaan sa Iran
Ayon sa isinulat ng CNN, si Trump, habang naghahanap ng paraan upang wakasan ang digmaan sa Iran, ay tumatanggap ng magkasalungat na mensahe mula sa mga pangunahing kaalyado ng Washington sa rehiyon.
Batay sa ulat na ito, sa isang banda, si Netanyahu ay nananawagan para sa pagpapatuloy ng presyon at pagsusuri ng karagdagang military options laban sa Iran, at sa kabilang banda, ang Saudi Arabia ay nagbibigay-diin sa pangangailangan na bawasan ang tensyon at wakasan ang mga labanan.
Ang pagkakaiba ng pananaw sa pagitan ng mga kaalyado ng Amerika ay naglalagay kay Trump sa isang kalagayan kung saan sinusubukan niyang makahanap ng paraan upang makalabas sa krisis.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang news network na CNN, sa isang ulat, ay nagsiwalat ng lumalaking hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga pangunahing kaalyado ng Amerika sa paraan ng pagharap sa Iran. Batay sa ulat na ito, si Donald Trump, habang naghahanap ng paraan upang makalabas sa limang-buwan na digmaan sa Iran, ay tumatanggap ng magkasalungat na mensahe mula sa dalawang estratehikong kaalyado ng Washington: si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Zionist regime, ay nagbibigay-diin sa pagpapatuloy ng military pressure at pagdidiin ng mga pag-atake laban sa Iran, habang ang Saudi Arabia – na sa loob ng maraming buwan ang mga pasilidad ng langis nito ay tinarget ng mga retaliatory attacks – ay nagpipilit sa pangangailangan na bawasan ang tensyon at wakasan ang mga labanan.
Ang pagkakaiba ng mga pananaw na ito ay naglalagay sa White House sa isang mahirap na posisyon. Isang matataas na opisyal ng Amerika na tumangging ipakilala ang kanyang pangalan ay nagsabi sa CNN na "naiintindihan ni Trump na ang pagpapatuloy ng digmaan ay magpapahina sa suporta sa rehiyon, ngunit ang pag-urong ay maaari ring ituring bilang isang political failure." Ito ay sa panahon na ang mga kamakailang survey sa Amerika ay nagpapakita na 64 porsyento ng mga mamamayan ng bansang ito ay itinuturing na walang halaga ang digmaan laban sa Iran at ang popularidad ni Trump ay nakaranas din ng malaking pagbaba. Idiniin ng CNN sa pagtatapos ng ulat na ito na si Trump ngayon ay nagsisikap na makahanap ng balanse sa pagitan ng "maximum pressure" na nais ng Israel at ng "pagpipigil" na hinihingi ng Saudi Arabia, na hindi lamang makakabuti sa military at diplomatikong estratehiya ng Amerika, kundi makakabawas din sa mga political na gastos ng digmaang ito para sa kanya sa bisperas ng midterm elections. Hanggang Agosto 2, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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