Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang-katlo na lamang ng mga reserba ng Patriot missiles ng Amerika ang natitira
Ang network na Fox News, sa paglalathala ng isang bagong tsart, ay nagpahayag na mula sa kabuuang 2,330 Patriot missiles ng Estados Unidos bago ang digmaan sa Iran, humigit-kumulang dalawang-katlo ang naubos at ang mga reserba ng defense system na ito ng hukbo ng Amerika ay bumaba sa humigit-kumulang 800 missiles!
Gayundin, ayon sa impormasyong inilathala ng Fox News, ang kalahati ng mga reserba ng THAAD defense system ng Amerika ay naubos na rin.
Sa kabilang banda, si Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, sa panayam sa Fox News ay umamin: Ang Iran ay mayroon pa ring maraming missiles at drones.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang news network na Fox News noong Linggo, sa paglalathala ng isang tsart ng kalagayan ng mga estratehikong reserba ng air defense missiles ng Amerika, ay nagpahayag na mula sa kabuuang 2,330 Patriot interceptor missiles sa paunang imbentaryo, humigit-kumulang dalawang-katlo o 1,530 missiles ang naubos at ang mga reserba ng mahalagang sistema na ito, na labis na ginamit sa rehiyon ng Gitnang Silangan, ay bumaba sa humigit-kumulang 800 missiles. Gayundin, ang kalahati ng mga reserba ng THAAD defense system ay naubos na rin at ang pangangailangan na muling itayo ang arsenal na ito ay lumikha ng isang seryosong hamon para sa Pentagon.
Samantala, si Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, sa panayam sa Fox News ay umamin na ang Iran, sa kabila ng mga buwan ng airstrike, ay mayroon pa ring "maraming missiles at drones," at ang bagay na ito ay nagpapakita ng pagkabigo ng estratehiya ng "kumpletong pagkawasak ng military capability ng Iran" sa pamamagitan ng airstrike. Ayon sa ulat ng Fox News, ang kumpletong muling pagtatayo ng arsenal na ito, na may taunang rate ng produksyon na humigit-kumulang 183 Patriot missiles, ay tatagal ng 3.5 taon at nagpapakita ng lumalaking kahinaan ng Amerika kung magpapatuloy ang mga rehiyonal na labanan. Hanggang Agosto 2, 2026, ang Pentagon ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa estadistikang ito.
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