Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kinatawan ng Republikano ng Amerika: Ang Iran ay naghihintay na mabuksan ang tatlong "card"
Si Thomas Massie, kinatawan ng Republikano sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika, ay inangkin na ang Iran, bago ang anumang kasunduan o pag-urong, ay naghihintay sa pagtupad ng tatlong pagbabago: ang pagkaubos ng mga estratehikong reserba ng langis ng Amerika, ang pagkaubos ng mga reserba ng mga missile defense system sa rehiyon, at ang pagkawala ng mayorya ng mga Republikano sa Kongreso.
Sa pagtukoy sa tatlong salik na ito, idiniin niya: "Dapat nating iwanan ang mesa ng laro bago mabuksan ang alinman sa mga card na ito."
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