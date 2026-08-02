Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Marjorie Taylor Greene: Ipinagkanulo ni Trump ang kanyang pangako na iwasan ang digmaan
Si Marjorie Taylor Greene, representante ng Republikano sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika, sa pagpuna sa military action ng Washington laban sa Iran, ay nagpahayag na si Donald Trump ay hindi naging tapat sa pangako niya na ilayo ang Amerika sa mga digmaan at "ipinagkanulo" niya ang kanyang mga tagasuporta.
Si Greene, sa paglalathala ng isang larawan ng kanyang pagpupulong sa mga personalidad na tutol sa military intervention ng Amerika, kabilang sina Thomas Massie, Tucker Carlson, at Joe Kent, ay sumulat: "Sinabi namin na ayaw na namin ng digmaan at iyon ang dahilan kung bakit namin sinuportahan si Trump, ngunit ipinagkanulo niya kaming lahat."
Ang mga pahayag ng representante ng Republikano na ito ay ginawa sa panahon na ang mga hindi pagkakasundo sa konserbatibong kilusan ng Amerika tungkol sa mga patakarang panlabas at diskarte ng administrasyon ni Trump sa Iran ay higit na naging maliwanag.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Marjorie Taylor Greene, representante ng Republikano sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika, noong Linggo, Agosto 2, 2026, sa isang post sa social network na X, ay inakusahan si Donald Trump ng "pagtataksil" sa kanyang mga pangako sa kampanya at sinabi na sa pagsisimula ng digmaan laban sa Iran, nilabag niya ang "paglalayo sa Amerika mula sa mga digmaan." Si Greene, na itinuturing na isa sa mga ekstremistang personalidad at malapit sa kilusang "America First," sa paglalathala ng isang larawan ng kanyang pagpupulong sa mga personalidad na tutol sa military intervention kabilang sina Thomas Massie (kinatawan ng Kongreso), Tucker Carlson (dating host ng Fox News), at Joe Kent (kinatawan ng Kongreso), ay sumulat: "Sinabi namin na ayaw na namin ng digmaan at iyon ang dahilan kung bakit namin sinuportahan si Trump. Ngunit ipinagkanulo niya kaming lahat."
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang mga hindi pagkakasundo sa konserbatibong kilusan ng Amerika tungkol sa mga patakarang panlabas at diskarte ng administrasyon ni Trump sa Iran ay higit na naging maliwanag. Dati rin, ang tatlong Republikano na senador sa kamakailang botohan ng Senado upang limitahan ang mga kapangyarihan sa digmaan ni Trump laban sa Iran ay humiwalay sa hanay ng mga Republikano at sumama sa mga Demokratiko. Si Greene, sa pagpapatuloy ng post na ito, ay nanawagan para sa agarang pagtatapos ng digmaan sa Iran at pagbabalik sa patakarang "America First." Hanggang Agosto 2, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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