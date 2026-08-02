Pagninilay sa Qur'an ngayon
Surah Al-Mā'idah (5:33)
"Katotohanan, ang gantimpala sa mga nakikipagdigma laban kay Allah at sa Kanyang Sugo at nagsusumikap na maghasik ng kaguluhan sa lupain ay sila ay patayin, o ipako sa krus, o putulin ang kanilang mga kamay at paa nang salit-salit, o palayasin mula sa lupain. Iyon ang kanilang kahihiyan sa mundong ito, at para sa kanila sa Kabilang Buhay ay isang malaking kaparusahan."
Maikling Paliwanag
Ang talatang ito ay tumutugon sa malaking krimen ng paglulunsad ng marahas na digmaan laban sa lipunan at pagpapalaganap ng matinding katiwalian sa lupa, hindi sa mga ordinaryong kasalanan o mapayapang hindi pagkakasundo. Ang mga nabanggit na parusa ay isasagawa lamang ng isang lehitimong Islamikong hudisyal na awtoridad pagkatapos ng nararapat na proseso, katarungan, at pagtatatag ng malinaw na ebidensya.
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