Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga source ng Palestinian: Ititigil ng Israel ang pagdidiin ng mga pag-atake at assassination operations sa Gaza
Isang source mula sa mga grupong Palestinian ang nagsabi sa network na "Al-Quds" na si Mladenov, executive director ng "Peace Council" ng Gaza Strip, kasama ang mga tagapamagitan, ay nagpaalam sa mga grupong Palestinian na ang Zionist regime, mula ngayon, ay titigil sa pagdidiin ng mga military operations at targeted assassinations.
Gaza – Ahensyang Balita ng Al-Quds – Isang mapagkukunang may alam mula sa mga grupong Palestinian noong Linggo sa Al-Quds news network ay nagsabi na si Nikolay Mladenov, executive director ng "Peace Council" ng Gaza, kasama ang mga internasyonal na tagapamagitan, ay nagpaalam sa mga grupong Palestinian na ang Zionist regime, mula ngayon (Agosto 2, 2026), ay titigil sa pagdidiin ng mga military attacks at targeted assassination operations sa Gaza Strip.
Si Mladenov, isang Bulgarian diplomat at dating UN coordinator para sa mga usapin ng Gitnang Silangan, ay kamakailang hinirang ni Donald Trump bilang executive director ng "Gaza Peace Council." Ang bagong katawang ito, na inaasahang mamamahala sa muling pagtatayo ng Gaza at magbabantay sa pagpapatupad ng tigil-putukan, ay bubuo ng kombinasyon ng mga bansang Arabo at Kanluranin kabilang ang UAE, Egypt, Qatar, at Turkey.
Ang pagbabagong ito ay nagaganap sa panahon na ang hukbo ng Zionist regime sa nakalipas na 24 na oras ay nagsagawa ng malawakang pag-atake sa iba't ibang lugar ng Gaza kabilang ang Khan Younis at Deir al-Balah, na nagresulta sa pagkamartir ng ilang Palestinian kabilang ang isang bata. Hanggang Agosto 2, 2026, ang Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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