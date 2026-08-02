Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang restaurant sa Moscow ang tinamaan ng nakamamatay na teroristang pagsabog
Kasunod ng pagsabog ng isang improvised bomb sa isang Italian restaurant sa kabisera ng Russia, hindi bababa sa tatlong katao ang namatay at 21 ang nasugatan.
Ayon sa mga opisyal, ang pagsabog ay naganap bandang 8:00 PM kagabi ayon sa lokal na oras sa Kudrinskaya Square malapit sa sentro ng Moscow.
Ayon sa anunsyo ng National Anti-Terrorism Committee ng Russia, isang babaeng may dalang explosive materials ang sinubukang pumasok sa restaurant ngunit pinigilan ng isang security guard ngunit bilang resulta ng pagsabog ng bomba, ang babae, ang guard, at isa sa mga kostumer ng restaurant ay namatay.
Moscow – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang National Anti-Terrorism Committee ng Russia noong Linggo, Agosto 2, 2026, ay nag-ulat ng isang nakamamatay na pagsabog sa isang Italian restaurant sa sentro ng kabisera na nag-iwan ng hindi bababa sa tatlong patay at 21 sugatan. Batay sa mga paunang ulat, isang babae, habang pumapasok sa restaurant na may dalang improvised bomb, ay pinigilan ng isang guard bago makapasok sa loob ngunit ang explosive materials ay sumabog at bilang resulta, ang babae, ang guard, at isa sa mga kostumer ay namatay. Ang imbestigasyon upang makilala ang mga may sala sa pag-atakeng ito ay nagpapatuloy.
..........
328
Your Comment