Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump, hindi rin nagpatawad sa kanyang mga kaalyado; dumating na ang oras ng parusa sa Spain
Si Donald Trump, sa magkasanib na pulong kasama ang Pangkalahatang Kalihim ng NATO, ay naglunsad ng mga walang-pantayong pag-atake laban sa Spain at inilarawan ang bansang ito bilang "isang nakakadismaya, kaawa-awa, at kakila-kilabot na kasosyo para sa NATO." Sa matalas na tono, sinabi niya: "Wala akong gustong gawin sa Spain. Itigil ang lahat ng relasyong pangkalakalan, kanselahin ang lahat ng pagpupulong, at ganap na ihiwalay ang pamahalaang ito."
Pinuna rin ng Pangulo ng Amerika ang ilang miyembro ng NATO at inangkin na ang koalisyong ito ay hindi sumuporta sa mga posisyon ng Washington sa isyu ng Greenland at idiniin: "Hindi namin kailangan ang tulong ng NATO."
Si Trump, sa pagpapatuloy sa pagtukoy sa kanyang desisyon na putulin ang relasyong pangkalakalan sa Madrid, ay nagsabi: "Makikita ninyo na sila mismo ang tatawag at sasabihin: Pakiusap, makipagkalakalan ulit kayo sa amin."
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Linggo, Agosto 2, 2026, sa magkasanib na pulong kasama si Mark Rutte, Pangkalahatang Kalihim ng NATO, ay naglunsad ng mga walang-pantayong pag-atake laban sa Spain at inilarawan ang bansang ito bilang "isang nakakadismaya, kaawa-awa, at kakila-kilabot na kasosyo para sa NATO." Si Trump, sa matalas na tono, ay nag-utos ng kumpletong pagputol ng relasyong pangkalakalan at pagkansela ng lahat ng pagpupulong sa Spain at idiniin na "wala akong gustong gawin sa Spain." Ang mga pag-atakeng ito ay ginawa matapos na i-veto ng pamahalaan ng Spain ang desisyon ng NATO na lumahok sa magkasanib na military operation laban sa mga Houthi ng Yemen sa Red Sea.
Pinuna rin ni Trump ang ilang miyembro ng NATO at inangkin na ang koalisyong ito ay hindi sumuporta sa mga posisyon ng Washington sa isyu ng Greenland at idiniin na "hindi namin kailangan ang tulong ng NATO." Sa pagpapatuloy sa pagtukoy sa kanyang desisyon na putulin ang relasyong pangkalakalan sa Madrid, hinulaan niya na "makikita ninyo na sila mismo ang tatawag at sasabihin: Pakiusap, makipagkalakalan ulit kayo sa amin." Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang Spain ay isa sa mga matatag na kalaban ng military aggression ng Amerika at ng Zionist regime sa Iran at palaging nagbibigay-diin sa pangangailangan na bumalik sa diplomasya. Naniniwala ang mga analista na ang hakbang na ito ni Trump ay bahagi ng malawakang psychological war ng Washington laban sa anumang pagsalungat sa mga interbensyonistang patakaran nito sa rehiyon. Hanggang Agosto 2, 2026, ang pamahalaan ng Spain ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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